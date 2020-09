Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Rifugi Interiori. Camminata meditativa tra cultura, cibo e consapevolezza

Visita guidata e degustazione

Domenica 6 Settembre 2020

PROGETTO "ESPLORATORI CON GUSTO" - Riscoprire il Parco a 360°

Organizzato da YAP Yoga and Pleasure

Una camminata meditativa silenziosa al Rifugio del Monte in uno stato interiore di connessione profonda con l'ecosistema. A ciò contribuiscono le letture, le pratiche Yoga e meditative, il fruire consapevole del cibo che la Natura offre.



ORARIO DI APPUNTAMENTO: 9:30

LOCALITA' DI PARTENZA: Prato Selva

Camminata meditativa al Rifugio del Monte, nella piena consapevolezza del proprio stato interiore di ascolto, visione, percezione, fruizione dell'ecosistema. Alla creazione di uno stato interiore di connessione con la Natura e il luogo è volta la pratica Yoga, adatta a tutti, intramezzata da letture e meditazioni. Picnic vegetariano con illustrazione dei cibi, delle loro proprietà e modalità di trasformazione. - Durata della camminata: ca: 45'. Livello di difficoltà: facile.

Abbigliamento comodo, scarpe da trekking, tappetino yoga in zaino.

PRODOTTI E PRODUTTORI: Prodotti vegetali locali trasformati dalla chef Luigina Di Benedetto.



CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI: info@centroyap.it - +39 393 9845289 - +39 340 2690957

Fano Adriano 64044 Italy Luogo: Prato Selva

Comune: Fano Adriano (TE)

Provincia: Teramo Regione: Abruzzo

Info Email: info@centroyap.it Info Line: 393 9845289 Teramo

Altre info su:Tag: visite guidate