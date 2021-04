Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Un Incontro per la Baronia di Carapelle

Mercoledì 21 Aprile 2021

Organizzato da:The International Society for Archaeology, Art and Architecture of Rome

un'associazione culturale non a scopo di lucro dedicata allo studio, la conservazione e la divulgazione di siti archeologici e monumenti romani

Nel ambito del progetto Borgo Abruzzo di ISAR e la "summer school" internazionale in architettura che entra nel secondo anno quest'esate a Castelvecchio Calvisio, ISAR invita i residenti, amministratori, aziende e associazioni del territorio ad un incontro on-line. Lo scopo del evento é di condividere il progetto e le attività di ISAR e raccogliere le idee e osservazioni delle comunità locali.

www.isarome.org

info@isarome.org

Castelvecchio Calvisio 67020 Italy Comune: Castelvecchio Calvisio (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Info Line: 348.3307181

Altre info su:Tag: incontri a tema