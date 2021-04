Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Le Gole del Salinello e le Virtù

Escursione guidata e pranzo

Sabato 1 Maggio 2021

Evento organizzato da di Abruzzo Parks, Agriturismo Godere Agricolo

Le gole, il fiume, gli eremi, la cascata... un'avventura "melodiosa"! E poi le virtù teramane... melodia per il palato!

AVVENTUROSO ITINERARIO nelle suggestive, Gole del Salinello, ambiente straordinario scavato dalle acque, piccolo angolo di paradiso nascosto tra la Montagna di Campli e la Montagna dei Fiori. I "Monti Gemelli", per chi li guarda da lontano, hanno un aspetto piuttosto dolce, in contrasto con quanto si osserva addentrandosi nelle gole: ripide pareti rinserrano l'alveo del fiume, rocce e pinnacoli chiudono in alto la fitta fascia dei boschi. In primavera le gole tornano a cantare: è il SALINELLO che si esibisce in rapide, cascatelle e pozze di acqua trasparente che rispecchiano il verde delle pareti intorno.

Ti aspetta un'avventura in un luogo un po' magico, che ha ispirato leggende e affascinato santi ed eremiti, lungo un itinerario ricco di esperienze: la CASCATA DEL CACCAMO, le gole, il fiume, gli EREMI, il bosco, le prime fioriture... e tanto altro ancora! Nelle gole poi non si sa mai quanta acqua si può trovare, dipende anche dalle precipitazioni dei giorni precedenti. E allora preparatevi all'eventualità di un "fresco" guado a piedi scalzi!

Dopo l'avventura nelle gole, arriva il momento di deliziare il palato!

Le VIRTÙ TERAMANE sono il piatto simbolo del 1° maggio, un capolavoro di ingegno contadino, una minestra ricchissima che si prepara molto lentamente e sublima il concetto di "cucina degli avanzi". «Se quando sono nate si doveva fare di necessità virtù, oggi le Virtù sono diventate una necessità», ha affermato Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Un piatto simbolo anche di generosità, caratterizzato dal fatto che veniva preparato in grandissime quantità, pronto ad essere offerto a chi non aveva da mangiare, oppure ad amici e parenti. Le massaie con questa ricetta ripulivano le dispense da tutti gli avanzi, sapientemente conservati e li univano ai prodotti freschi che la stagione entrante proponeva. L'elenco degli ingredienti è lunghissimo... non ti è venuta voglia di assaggiarle?Vieni a vivere DUE GIORNI spensierati nella natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, partecipando anche all'escursione di domenica 2 maggio "LA CASCATA DI BISELLI".

Civitella del Tronto 64010 Italy Comuni: Campli (TE), Civitella del Tronto (TE)

Provincia: Teramo Regione: Abruzzo

Info Line: 3397320568

