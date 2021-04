La Cascata di Biselli

Escursione guidata e pranzo

Domenica 2 Maggio 2021

Evento organizzato da di Abruzzo Parks

... e la Madonna delle Masserie di Cerchiara. Ai piedi del Paretone di Sua Maestà il Corno Grande.La CASCATA DI BISELLI, che molti conoscono con il nome di "Pisciarellone", è ben visibile per chi percorre l'autostrada A24 da Teramo in direzione del traforo. Prende il nome da un piccolo borgo vicino, oggi abbandonato, dove fa tappa il sentiero che arriva alla base della cascata da Fano a Corno. Il salto in primavera è ricco d'acqua, si biforca in due getti (di oltre 100 metri di altezza) che guizzano al vento, nell'abbraccio suggestivo del grande anfiteatro roccioso che lo circonda. Si può anche vivere l'emozione di arrivare dietro la cascata dove la parete strapiombante rimbomba per il canto delle acque, che toccano terra leggere e poi risalgono vaporizzandosi nell'aria.

Si sale poi a monte della cascata, in un bosco ancora brullo ma impreziosito dalle fioriture primaverili, fino al luogo di culto della MADONNA DELLE MASSERIE (alle "Pagliare" di Cerchiara), scampata a una valanga per miracolo. Lì il letto del fiume scorre lentamente e crea delle verdi pozze d'acqua prima del grande salto nel vuoto. Si riscende infine verso Cerchiara, seguendo parte del percorso della processione che ogni anno dal paese sale alla piccola edicola votiva.Vieni a vivere DUE GIORNI spensierati nella natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, partecipando anche all'escursione di sabato 1 maggio "Le Gole del Salinello e le Virtù".TUTTI I DETTAGLI SUL SITO: https://www.abruzzoparks.it/item/la-cascata-di-biselli.htmlINFO E PRENOTAZIONI: Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it

Isola del Gran Sasso d'Italia 64045 Italy Luogo: Fano a Corno

Comune: Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)

Provincia: Teramo Regione: Abruzzo

Info Email: info@abruzzoparks.it Info Line: 3463541731 Teramo

