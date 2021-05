Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione alle Gole del Salinello

Escursione guidata

Domenica 9 Maggio 2021

Organizzata da: Ferdinando Lattanzi

Facebook: Ferdinando Lattanzi

Pagina Facebook: Escursioni IN Abruzzo - Gran Sasso Guides

Al confine tra Marche e Abruzzo svettano due montagne molto simili tra loro: sono i Monti Gemelli. Questi due monti, la Montagna dei Fiori e la Montagna di Campli, sono divisi da un fiume: il Salinello che, nel suo scorrere verso il mare, ha creato profonde e strette forre.

Queste località, benché scomode e poco accessibili, risultano abitate già dal Paleolitico Superiore (10.000 anni a.C.); la grotta di Sant'Angelo, situata proprio all'inizio delle Gole risulta frequentata dall'alba dei tempi, , al suo interno sono stati ritrovati molti reperti archeologici di notevole interesse storico; oggi è possibile visitare l'interno attrezzato con passerelle di metallo. Fuori delle gole infine si erge Castel Manfrino suggestiva fortezza fatta edificare da re Manfredi di Svevia, tra il XII ed il XIII secolo , su una rupe a guardia della vallata, della cui struttura oggi non rimangono che pochi tratti e parte delle mura.

Escursione questa, ricca di storia, qui per secoli è passato il confine tra lo Stato della Chiesa e il regno Borbonico, contrabbandieri e briganti hanno riempito pagine di storia con episodi spesso molto cruenti e sanguinari. Proprio fuori le gole, a Civitella, l'imponente fortezza borbonica fu l'ultimo bastione a cadere dopo l'Unità d'Italia.

Molto prima, secondo lo storico Niccolò Palma, qui passava la via Metella, una strada consolare romana realizzata da Cecilio Metello. Il sentiero che percorreremo, da Ripe a Castel Manfrino, coinciderebbe proprio con questa antica strada, si tratta di un ottimo sentiero, con muretti di sostegno e molto comodo da percorrere.

Il percorso è ad anello, al ritorno seguiremo il torrente sul fondo delle gole il cui alveo si restringerà sempre di più fino a costringerci ad entrare in acqua nell'ultimo tratto, molto suggestivo, per cui bisogna munirsi di un paio di scarpe e di calze ed un asciugamani da lasciare in macchina in alternativa possono essere molto utili scarpe da scoglio da calzare per l'attraversamento in acqua.

Dati tecnici

Tempo di percorrenza a/r: 4-5 ore

Dislivello: 500 m

Lunghezza: 13 km

Difficoltà: E (escursionistico)

Appuntamento Domenica 9 maggio:



• L'Aquila piazzale Trony ore 9;

• Teramo Piazza San Francesco ore 9.30

• Roma –Teramo ore 1.45 (Autostrada A24)

• Teramo – Ripe (inizio escursione) 25 minuti (SS 81)

Prezzo escursione: condotta da A.M.M iscritti al collegio delle Guide Alpine dell'Abruzzo

20 euro a persona.

Abbigliamento e attrezzatura Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo. Giacca impermeabile, giacca anti-vento; un pile leggero; una maglietta da tenere a contatto di pelle; pantaloni lunghi, e calze da trekking; berretto, scarponcini da trekking, Inoltre, avrai bisogno di uno zaino comodo, con buoni spallacci che abbia la cintura per caricare i fianchi; un litro di acqua; generi di conforto (cioccolata, frutta secca etc.), occhiali da sole e crema solare.

N.b.: in caso di condizioni meteo proibitive ci riserviamo di annullare l'escursione o di spostarla in un luogo più idoneo.

Civitella del Tronto 64010 Italy Luogo: Gole del Salinello

Comune: Civitella del Tronto (TE)

Provincia: Teramo Regione: Abruzzo

Info Line: 3292521060

