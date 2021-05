Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

IL FONDO DELLA SALSA

Escursione guidata

Sabato 15 Maggio 2021

Organizzata da: Ferdinando Lattanzi

Il versante nord del massiccio del Gran Sasso D'Italia rappresenta un mondo a se rispetto all'immagine che offre questa montagna a chi l'ammira salendo a Campo Imperatore comodamente in auto o in funivia.

Abbiamo di fronte una catena montuosa dall'aspetto dolomitico caratterizzata da pareti alte anche oltre 1500 metri intercalate a ripidi canaloni che custodiscono nevai perenni e pendii coperti da immense faggete.

Le condizioni climatiche alla base della montagna sono fortemente caratterizzate dalla sua morfologia, in particolare il luogo che visiteremo, sovrastato dall'immensa parete nord del Monte Camicia, conosciuta come l'Eiger dell'Appennino, presenta a soli 1100 metri di quota le condizioni che sull'altro versante possiamo trovare oltre i 2600 metri, un nevaio perenne su cui precipitano da grandi altezze una miriade di cascate alimentate dai nevai pensili sulle molteplici terrazze della parete.

Sui verdissimi prati che contornano il nevaio potremo ammirare bellissime fioriture di peonie.

Tornando indietro volgeremo lo sguardo al mare Adriatico che avremo quasi l'impressione di toccare con mano, quindi seguiremo il corso del torrente sul quale ci fermeremo a consumare il nostro pranzo al sacco e quindi, dopo aver guadato il torrente, con un percorso ad anello torneremo al punto di partenza.

Chi vorrà potrà fermarsi a visitare il meraviglioso borgo di Castelli famoso per la lavorazione della ceramica

Dati tecnici

Tempo di percorrenza a/r: 4-5 ore

a/r: 4-5 ore Dislivello : 500 m

: 500 m Lunghezza: 7 km

7 km Difficoltà: E (escursionistico)

Appuntamento SABATO 15 MAGGIO 2021:

L'Aquila parcheggio Trony ore 9.00

Uscita A24 San Gabriele Colledara (distributore Total Erg) ore 9.30

Info e prenotazione obbligatoria: telefonicamente: 3292521060

e mail: ultimomoicano1@gmail.com (lasciare un numero di telefono)



Prezzo escursione: condotta da Accompagnatori di Media Montagna iscritti al collegio delle Guide Alpine dell'Abruzzo - 20 euro a persona.

Abbigliamento e attrezzatura Equipaggiamento consigliato (quello fra parentesi è obbligatorio). (Giacca impermeabile), giacca tipo wind stopper; un capo caldo tipo pile; una maglietta sottile da tenere a contatto di pelle; (pantaloni lunghi); calze da trekking; (scarponcini da trekking); cappello caldo;. Inoltre, avrai bisogno di uno (zaino da trekking no zainetti da città) comodo, con buoni spallacci, e che abbia la cintura per caricare i fianchi; almeno (un litro di acqua); qualche snack o frutta secca da mangiare durante il cammino.

La guida potrà escludere gli escursionisti non equipaggiati secondo le indicazioni fornite.

N.b.: in caso di condizioni meteo proibitive ci riserviamo di annullare l'escursione o di spostarla in un luogo più idoneo.





Castelli 64041 Italy Luogo: Gran Sasso

Comune: Castelli (TE)

Provincia: Teramo Regione: Abruzzo

Info Email: ultimomoicano1@gmail.com Info Line: 3292521060 Teramo

