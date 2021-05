Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Il canto delle Cento Fonti

Escursione guidata

Sabato 29 Maggio 2021

Evento organizzato da di Abruzzo Parks

Sui Monti della Laga... nel paradiso delle cascate!! I MONTI DELLA LAGA sono il regno delle acque... e delle cascate! La presenza di rocce argilloso-marnose impermeabili limita la possibilità di infiltrazione delle acque meteoriche e di fusione delle nevi, che quindi scorrono in superficie dando vita ad un mondo fatato di torrenti, fossi, scivoli, ruscellamenti diffusi e spettacolari cascate.

L'ITINERARIO prende il via da Cesacastina e si spinge fino alle Cento Fonti, ampia conca orlata dalla cresta della Cima della Laghetta e dalla lunga bastionata che conduce alla cima del Monte Gorzano. Qui innumerevoli ruscelletti danno vita ad uno spettacolo unico, difficile da descrivere a parole e davvero emozionante. Le tre maestose sagome del Corno Grande, dell'Intermesoli e del Corvo sono lo sfondo ammaliante di questo anfiteatro delle acque.

I più coraggiosi potranno approfittarne per mettere le zampe in acqua!Vieni a vivere DUE GIORNI tutti dedicati alle cascate della Laga, partecipando anche all'escursione di domenica "Le Cascate della Cavata".

INFO E PRENOTAZIONI:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it

Crognaleto 64043 Italy Luogo: Monti della Laga

Comuni: Cortino (TE), Crognaleto (TE)

Provincia: Teramo Regione: Abruzzo

Info Email: info@abruzzoparks.it Info Line: 3463541731 Teramo

