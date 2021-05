Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Le Cascate della Cavata

Escursione guidata

Domenica 30 Maggio 2021

Evento organizzato da di Abruzzo Parks

La vista più bella su Sua Maestà il Gran Sasso... in un paradiso di acqua e fiori!!I MONTI DELLA LAGA sono il regno delle acque... delle cascate e dei boschi. La presenza di rocce argilloso-marnose impermeabili limita la possibilità di infiltrazione delle acque meteoriche e di fusione delle nevi, che quindi scorrono in superficie dando vita ad un mondo fatato di torrenti, fossi, scivoli, ruscellamenti diffusi e spettacolari cascate.

L'ITINERARIO che vi proponiamo prende il via dal Ceppo di Rocca Santa Maria e sale nella faggeta fino alla sella del Lago dell'Orso, privilegiato e arioso balcone dal Gran Sasso al mare. Prosegue poi traversando verso l'ampio Fosso della Cavata e le sue belle cascate, più canterine che mai in questo periodo dell'anno. Magnifica la vista sulla cresta Pizzo di Moscio-Pelone-Gorzano, e meravigliosi gli infiniti ruscellamenti d'acqua dell'anfiteatro... tanti piccoli guadi che daranno un pizzico di avventura all'escursione!La PRIMAVERA è il tempo delle cascate, ma anche dei fiori! Appassionati di macro-fotografia preparatevi ad immortalare narcisi, orchidee, sassifraghe, ranuncoli... e tanto altro ancora!Vieni a vivere DUE GIORNI tutti dedicati alle cascate della Laga, partecipando anche all'escursione di sabato "IL CANTO DELLE CENTO FONTI".

