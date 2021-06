Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Anello Monte Bolza – Canyon dello Scoppaturo

Escursione guidata

Sabato 5 Giugno 2021

Evento organizzato da Gran Sasso Guides

Difficoltà: EE (Medio)

Distanza: 16km

Dislivello: 750m

Durata: 6 ore e mezza circa pause compreseUna vetta minore ma non per questo meno importante e attraente: creste e pinnacoli rocciosi ci portano su un magnifico balcone naturale da cui ammirare il Gran Sasso da una prospettiva diversa.Percorso ad anello che regala una grande varietà di paesaggi e un magnifico colpo d'occhio sulle vette maggiori del gruppo, dal Monte Camicia al Corno Grande. Percorrendo l'aerea cresta che porta alla Cima di Monte Bolza la piana di Campo Imperatore si mostrerà in tutta la sua estensione, mentre il Canyon dello Scoppaturo sarà il protagonista del ritorno, grazie al suo ambiente severo e selvaggio che è stato scelto da generazioni di registi diverse iconiche pellicole.L'itinerario non presenta difficoltà tecniche considerevoli ma richiede dimestichezza a muoversi in ambiente roccioso, in particolare nel tratto di cresta che porta sulla Cima di Monte Bolza. Nonostante il dislivello complessivo sia contenuto, il giro ad anello comporta uno sviluppo considerevole ed è perciò consigliato a persone mediamente allenate alla camminata in montagna.Appuntamento ore 8.30 a Castel del Monte (AQ)Quota di partecipazione: 25€ a persona

Castel del Monte 67023 Italy Comune: Castel del Monte (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Info Email: info@gransassoguides.com Info Line: +39 3515227050 L'Aquila

