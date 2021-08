Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

In vetta al Corno Grande

Escursione guidata

Martedì 3 Agosto 2021

Organizzato da: Abruzzo Parks

So' sajitu aju Gran Sassu,

so' remastu ammutulitu

me parea che passu passu

se sajesse a j'infinitu!

Che turchinu, quante mare,

che silenzio, che bellezza

pure Roma e j'atru mare

se vedea da quell'ardezza".

In Abruzzo è così, si può salire in cima alle montagne con il mare negli occhi. A onor del vero non abbiamo mai avuto la fortuna di poter ammirare anche il Tirreno dalla vetta del Corno Grande... dubitiamo che sia possibile, ma le parole della canzone di Carlo Perrone descrivono bene le emozioni della salita al re dell'Appennino.L'ITINERARIO è quello classico, la via normale da Campo Imperatore alla Vetta Occidentale del Corno Grande (2912 m) con la variante della CRESTA OVEST, con partenza dall'albergo di Campo Imperatore passando per la Sella del Monte Aquila e la Sella del Brecciaio.

L'itinerario è molto panoramico, splendido il colpo d'occhio sulle altre cime del Gran Sasso e sulla piana di Campo Imperatore, il Piccolo Tibet d'Abruzzo... lo stesso (o quasi) che poté ammirare Francesco De Marchi, l'ingegnere bolognese che per primo salì sul "Corno Monte" nel 1573.

"Quand'io fui sopra la sommità, mirand'all'intorno, pareva che io fussi in aria, perché tutti gli altissimi monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo." scrisse. "Così pigliai un corno e cominciai a sonare, dove si vedde uscire fuori dalle vene di questo Monte assai uccelli, cio è aquile, falconi, sparvieri, gavinelli e corvi".

L'itinerario richiede un minimo di allenamento ed è sconsigliato a chi soffre di vertigini. In alcuni tratti capiterà di dover mettere le mani a terra per superare facili roccette.

