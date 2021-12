Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Gli Eremi del Salinello

Un'emozionante avventura immersi nella natura, tra storia e leggenda, eremi e castelli. Tana a Civitella del Tronto.Per l'Immacolata ce ne andremo in cerca della spiritualità e della solitudine degli eremi... ma non quelli della Maiella!

Le "MONTAGNE GEMELLE", per chi le guarda da lontano, hanno un aspetto piuttosto dolce, in contrasto con quanto si osserva addentrandosi nelle GOLE DEL SALINELLO: ripide pareti rinserrano l'alveo del fiume, rocce e pinnacoli chiudono in alto la fitta fascia dei boschi. In autunno le gole riprendono a cantare, dopo la secca estiva: è il Salinello che si esibisce in rapide, cascatelle e pozze di acqua trasparente che rispecchiano le pareti intorno.

Molte delle numerose grotte che si aprono sulle pareti delle gole furono frequentate fin dal Paleolitico; nel periodo medioevale, sotto la spinta del fervore religioso, vi sorsero NUMEROSI LUOGHI DI CULTO, gli EREMI di S. Angelo di Ripe, S. Maria Scalena, San Marco, San Francesco, S. Maria Maddalena, S. Angelo in Volturino e altri meno conosciuti. Secondo una tradizione eremitica di tipo orientale, alcuni di questi hanno una collocazione molto impervia; come nidi d'aquila sono ricavati in piccole cavità sulle pareti delle gole, raggiungibili solo attraverso ripidi e impervi sentieri (i monaci come facevano?).

Vi aspetta un'AVVENTURA di TRE GIORNI, lontano dal mondo, in un luogo un po' magico, che ha ispirato leggende e affascinato santi ed eremiti, tre giorni ricchi di esperienze... gli affacci mozzafiato, le arrampicate (facili), le grotte, l'aquila reale, i panorami, il foliage, la cascata, il tesoro del castello, il laghetto "incielato" e tante belle storie!

PRIMO GIORNO - L'EREMO E LE PORCHIE (difficoltà E media)

Panoramico itinerario al cospetto delle dolomitiche Porchie, l'Eremo di Sant'Angelo in Volturino, il Laghetto, le caciare, l'affaccio sulle Gole!

SECONDO GIORNO - S.MARIA SCALENA E L'ARCANGELO (difficoltà E media/EE)

Avventura nelle Gole del Salinello... tra natura, sacro, storia e leggenda.

Nel pomeriggio visita alla fortezza e al borgo di Civitella del Tronto.

TERZO GIORNO - EREMO DI S. MARIA MADDALENA (difficoltà EE)

Tra i pinnacoli rocciosi della Montagna dei Fiori e in affaccio sulle Gole del Salinello... nel regno dell'aquila reale!Il programma prevede il pernottamento a Civitella del Tronto, membro del club dei Borghi più belli d'Italia, con la sua imponente fortezza, ultima roccaforte della resistenza borbonica. Ne approfitterEmo per andarcene a zonzo tra i caratteristici vicoli medievali, le piazzette silenziose, la fitta trama di rampe e scale, che lasciano intravedere il rincorrersi dei tetti sottostanti...

