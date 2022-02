Escursione guidata con le ciaspole

Sabato 19 Febbraio 2022

Evento di Il Bosso

Con le ciaspole ai piedi nella Riserva Naturale Voltigno Valle d'Angri, meraviglioso areale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove la natura si esprime con pura bellezza e ricchezza di biodiversità.

Partendo da Località Pantane il percorso si inoltra nel meraviglioso bosco di faggi dove, tra un silenzio ovattato, non sarà difficile trovare tracce della presenza degli animali.

Dopo una moderata salita si arriva al Voltignolo, un'ampia radura disseminata di doline che donano al paesaggio un aspetto quasi fiabesco, per addentrarsi di nuovo nel bosco ed affacciarsi sull'immensità dell'altipiano del Voltigno.Il panorama è davvero incredibile con lo sguardo che spazia fino alla cima del Monte Camicia. Un percorso ricco di emozioni!

Partiamo da Località Pantane (1350 m) e passando per Voltignolo, arriviamo al Voltigno. Rientro per Vado di Focina e Cima delle Scalate.

Ritrovo: parcheggio di Villa Celiera (PE) Orario: 10:00 am



Informazioni

Difficoltà: EAI/Escursionistica

Escursione in Ambiente Innevato

Via libera ai piccoli esploratori dagli 11 anni in su

Dislivello: 200 m

Lunghezza: 8km circa

Percorso: Anello

Durata: 4h circa

Cani ammessi: no

Degustazione: pranzo al sacco a carico del partecipante

Informazioni Utili

Attrezzatura minima necessaria: Calzature da trekking impermeabili o scarpe da neve (no doposci), abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antipioggia e antivento, zaino, occhiali da sole, crema solare.

Portare con sé acqua e uno spuntino.

Obbligatorio portare con se mascherina, gel o salviette igienizzanti/ disinfettanti, guanti e apposito sacchetto per riporre salviette o guanti usati

Costo escursione

I costi sono comprensivi di accompagnatore/i

20€/persona Sopra gli 11 anni

5€/persona nolo ciaspole e bastoncini

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri e della viabilità al momento dell'evento.

Prenotazione obbligatoria

085-9808009

info@ilbosso.com

Per un contatto diretto con la guida chiama il 3286878940 dalle 9:00 alle 12:00