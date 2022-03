Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Da Martedì 15 Marzo a Martedì 10 Maggio 2022

Evento di IL BOSSO formazione

DESCRIZIONE CORSO

Sessioni di conversazione interamente dedicate all'attività di speaking su argomenti di uso comune utili alle relazioni, alla socialità, all'accoglienza turistica e alla divulgazione informativa del territorio.Le lezioni consentono di migliorare la padronanza della lingua inglese parlata esercitandone il vocabolario e perfezionando la fluency.Modalità di erogazione:

30 ore Livello A2 in modalità On-line

20 ore Livello B1 in modalità On-lineObiettivi del corso::

Il corso di lingua inglese è stato strutturato per coloro che svolgono la propria attività nel mondo del turismo e desiderano acquisire competenze di base per comunicare in maniera efficace nei diversi contesti nei quali si trovano ad operare.Ciascun aspetto della lingua sarà contestualizzato attraverso lo studio di casi reali o verosimili, in modo da dare ai partecipanti gli strumenti per comunicare nel mondo reale.Grande enfasi sarà data allo sviluppo delle capacità di ascolto, comprensione e produzione orale della lingua inglese.

A questo scopo, saranno affrontati:Il vocabolario specialistico

Il frasario specialistico

I suoni peculiari e le loro varianti più frequenti nell'uso dell'inglese come lingua francaProgramma del corso

LIVELLO A2

Parte 1 (5 incontri/10 h.) – Consolidamento delle basi

La prima parte del corso è dedicata a costruire le fondamenta per una comunicazione efficace.

Attraverso la pratica verranno consolidate le basi della lingua straniera, quali:la struttura base della frase inglese, con particolare enfasi sulle domande

l'utilizzo dei tempi verbali semplici nelle conversazioni quotidiane

il vocabolario e il frasario specialistico di base

il riconoscimento delle parole chiave del linguaggio parlato attraverso l'analisi del ritmo del discorso.Il contenuto di questa parte del corso verrà adattato alle esigenze dei

partecipanti, in modo da fornire loro gli strumenti necessari ad affrontare la seconda parte con maggior consapevolezza.LIVELLO A2 (II parte) | LIVELLO B1

Parte 2 (10 incontri/20 h.) – English for tourism

La seconda parte del corso è strutturata in modo da dare ai partecipanti la

possibilità di imparare e praticare il linguaggio in molteplici contesti.Attraverso l'analisi di diversi scenari di vita reale verranno presentati e messi in pratica:il vocabolario e il frasario situazionale specialistico

le capacità di ascolto per la comprensione generale e dettagliata di un discorso

le capacità di produzione orale della lingua nel contesto

la capacità di lettura di testi brevi

alcuni aspetti della grammatica funzionali alla comprensione e all'utilizzo delle strutture studiateLivello di riferimento richiesto per partecipare*: A2

Inizio lezioni: 15 marzo 2022

Totale lezioni: 15 lezioni da 2 oreLezioni:

Martedì dalle 18.00 alle 20.00

Giovedì dalle 18.30 alle 20.30

Modalità: online

Costo: 299,00 euroLivello di riferimento richiesto per partecipare*: B1

Inizio lezioni: 31 marzo 2022

Totale lezioni: 10 da 2 oreLezioni:

Martedì dalle 18.00 alle 20.00

Giovedì dalle 18.30 alle 20.30

Modalità: online

Costo: 199,00 euro*Il docente si riserva la facoltà di stabilire il livello di riferimento dopo un breve test che verrà inviato in fase di iscrizioneIl Corso è realizzato da Il Bosso Formazione in collaborazione con APS LIBELLULA – English SpaceTel: +39 08621965246

Email: formazione@ilbosso.comMaggiori informazioni: : https://www.ilbossoformazione.com/product/corso-inglese/