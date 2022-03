Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Da Venerdì 25 Marzo a Domenica 8 Maggio 2022

Evento di IL BOSSO formazione

www.ilbossoformazione.com/product/corso-difotografia

Un corso fotografico completo per ottenere il massimo dai tuoi scatti digitali, sviluppare un tuo stile e lasciare che siano le foto a parlare di te!

Pensato per chi parte da zero e per chi vuole approfondire e far proprie le nozioni della tecnica e del linguaggio fotografico!Il nuovo corso "Photo Experience", permetterà di metterti alla prova attraverso un percorso pratico e coinvolgente, un viaggio esperienziale tra Natura, Borghi e Tradizioni, Cibo e Prodotti Tipici...

Sotto la guida di 3 professionisti esperti e attraverso un approccio sia teorico che pratico, potrai imparare ad utilizzare la tua macchina fotografica digitale.Nei 4 week end formativi potrai affrontare tutti i concetti della fotografia dal punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista espressivo attraverso il confronto con i grandi che hanno fatto la storia in questo settore.

Impara a fotografare ogni ambito della tua vita, immortala tutti i tuoi momenti: da quelli privati ai paesaggi più indimenticabili!

PROGRAMMA PRIMO WEEK END- Venerdì 25 marzo 2022

Pomeriggio in AULA con il seguente programma:

Storia della fotografia.

Funzionamento della macchina fotografica (dalla compatta analogica alla reflex digitale).

Relazione tra sensibilità, tempi di scatto a diaframma

Presentazione dell'uscita del giorno successivo con tipologia foto che verranno fatte

- Sabato 26 marzo 2022

Uscita sul territorio.

Tema: NATURA

- Domenica 27 marzo 2022

Breve uscita sul territorio

Tema: NATURA

Pomeriggio: Rielaborazione materiale in aula

SECONDO WEEK END

- Venerdì 8 aprile 2022

Pomeriggio in AULA con il seguente programma:

Funzionamento della macchina fotografica;

ripasso lezione precedente;

lettura portfolio Grandi Autori propedeutici all'uscita del Sabato;

Studio della luce e delle ombre in Caravaggio

e presentazione dell'uscita del giorno successivo con tipologia foto che verranno fatte

- Sabato 9 Aprile

Uscita sul territorio.

Tema : BORGHI E TRADIZIONI

- Domenica 10 Aprile

Breve uscita sul territorio

Tema : BORGHI E TRADIZIONI

Rielaborazione materiale in aula

TERZO WEEK END

- Venerdì 22 Aprile

Pomeriggio in AULA con il seguente programma:

Funzionamento della macchina fotografica;

ripasso lezione precedente;

lettura portfolio Grandi Autori propedeutici all'uscita del Sabato

e presentazione dell'uscita del giorno successivo con tipologia foto che verranno fatte

- Sabato 23 Aprile

Uscita sul territorio.

Tema : CIBO E PRODOTTI TIPICI

- Domenica 24 Aprile

Breve uscita sul territorio tema CIBO E PRODOTTI TIPICI

Rielaborazione materiale in aula

QUARTO WEEK END- Venerdì 6 Maggio

Pomeriggio in AULA con il seguente programma

Funzionamento della macchina fotografica

ripasso lezione precedente

lettura portfolio Grandi Autori propedeutici all'uscita del Sabato

e presentazione dell'uscita del giorno successivo con tipologia foto che verranno fatte

- Sabato 7 maggio

Uscita sul territorio.

Tema : NATURA

- Domenica 8 maggio

Breve uscita sul territorio

Tema: NATURA

Rielaborazione materiale in aula____________________________________

DOCENTI:

Andrea Calvano - Vita nei Borghi d'Abruzzo

Franco Glieca - Teoria e Formazione

Fabrizio Costa - Escursioni Naturalistiche

………..Costo: 650€ a persona