Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 26 Giugno 2022 ore 09:00

Evento organizzato da Il Bosso

Una meravigliosa escursione che rappresenta un classico dell'escursionismo dell'Appennino con cui dalle porte di Campo Imperatore giungeremo all'altipiano del Voltigno, attraversando ambienti suggestivi e panoramici.

Partiamo dal Rifugio Ricotta e attraversando la fresca Valle Zingarella arriviamo al Voltigno dove ci accoglie un fantastico panorama dominato da tutte le tonalità di verde arricchito dalle multicolori fioriture estive.

Ritorniamo poi per la antica Valle Caterina con i suoi magnifici e maestosi faggi, un luogo incantato, dove il tempo si perde nella memoria.

Un percorso ricco di magia e di fascino nel cuore della Riserva Naturale Voltigno Valle d'Angri, frequentato anche dal raro orso marsicano!

Da Rifugio Ricotta (1517 m) al Voltigno passando per la Zingarella e poi tornando per la Valle Caterina e Malepasso.

Ritrovo: ore 9.00 - Castel del Monte (AQ) - Piazza XX Settembre

✔Difficoltà: E /Escursionistica

Escursione di media difficoltà su sentiero di montagna

✔Via libera ai piccoli esploratori dagli 12 anni in su

✔Dislivello: 440 m circa

✔Lunghezza: km 15 circa

✔Percorso: Anello

✔Durata: 6 h circa comprensive di soste

✔Quota di partecipazione: € 20

✔Cani ammessi: preferibilmente no per probabile incontro con pecore sulla piana del Voltigno. Se si al guinzaglio

✔Degustazione: pranzo al sacco a carico del partecipante

✔ Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente traspirante, cappello, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), pranzo al sacco

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e dello stato dei sentieri al momento dell'evento