Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escurzione guidata

Mercoledì 20 Luglio 2022 dalle 09:00 alle 16:00

Evento organizzato da Abruzzo Parks

A zonzo sui pascoli di Campo Imperatore con le pecore e i cani, dal latte al formaggio + merenda del pastore. Per tutti!

Vieni con tutta la famiglia a vivere questa esperienza fuori dal tempo.

Trascorreremo una giornata tutta da pastore... A PASCOLARE CON LE PECORE vagabondando per la piana di CAMPO IMPERATORE, insieme ai cani, col passo tranquillo e il cuore rapito dagli infiniti paesaggi di questo angolo meraviglioso del Gran Sasso.

Alessandro Pelini ha scelto di tornare a lavorare nel suo paese e oggi con l'aiuto dei familiari gestisce un'azienda di allevamento di ovini, asini e maiali neri.

Casaro d'eccezione (numerosi premi campeggiano sulle pareti del suo punto di vendita), produce formaggio pecorino, il CANESTRATO DI CASTEL DEL MONTE, oggi Presidio Slow Food.

Per un giorno apre le porte della sua azienda per regalarci questa intensa esperienza, una giornata indimenticabile a zonzo tra le balze erbose, in quello che per secoli è stato il centro indiscusso dell'allevamento ovino.

Saremo in compagnia del PASTORE, che ci aiuterà a conoscere da vicino necessità e abitudini di pecore e cani, e le erbe più buone e profumate, e poi con i CANI che aiutano a guidare il gregge e i pastori abruzzesi che sanno tenere lontano i lupi.

Nelle pause racconteremo fiabe su pecore e lupi, leggeremo i versi di CICCHE RU CAPRARE, il pastore poeta Francesco Giuliani, che più di ogni altro ha saputo raccontare la dura vita del pastore transumante e la storia e le tradizioni di Castel del Monte.

"Talor senza capanna all'aria aperta

Le notti veglia e dorme il buon pastore

Se la volta del ciel vede scoperta

Delle stelle contempla lo splendore."

Nel pomeriggio ci sposteremo al punto vendita di Alessandro Pelini per il "LABORATORIO DEL FORMAGGIO" e per gustare la merenda del pastore, a base dei prodotti genuini dell'azienda (da leccarsi i baffi!).