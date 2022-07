Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 16 Luglio 2022 dalle 07:30 alle 15:30

Evento organizzato da Il Bosso

Un classico dell'escursionismo di alta quota che ci porta alla conquista della vetta occidentale del Corno Grande (2912 m), la più alta dell'Appenino.

Attorniati da paesaggi di incredibile bellezza, saliamo tra anfiteatri glaciali con spettacolari colpi d'occhio su pareti maestose.

Poco prima di arrivare in vetta, un affaccio da brivido sul piccolo Ghiacciaio del Calderone, il più meridionale d'Europa, renderà questa esperienza ancora più indimenticabile.

Vi aspettiamo per vivere insieme, un'avventura memorabile!

Scegliamo di accompagnarvi in un piccolo gruppo di partecipanti per condividere le emozioni dell'ambiente di alta montagna in sicurezza.

Da Campo Imperatore (2100 m) per la via normale che passa per la Sella di M. Aquila e la Sella del Brecciaio. Ritorno per la stessa via.

Date:

Sabato 2, Sabato 16 e Giovedì 21 Luglio

Giovedì 4, Sabato 13 e Giovedì 25 Agosto

Ritrovo

Luogo: Campo Imperatore (AQ) – Ostello Campo Imperatore

Orario: 7:30 am

Informazioni

Difficoltà:EE/Escursionisti Esperti (difficile con lunghi tratti esposti per persone allenate

Via libera ai piccoli esploratori dai 16 anni in su

Dislivello: 870 m circa

Lunghezza: 10 km

Percorso: A/R

Durata: 8 h

Degustazione: pranzo al sacco a carico del partecipante

Informazioni Utili

Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente traspirante, cappello, occhiali da sole, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), pranzo al sacco

Costo escursione

I costi sono comprensivi di accompagnatore/i

35€/persona

Sopra i 16 anni

I costi comprendono l'escursione guidata non comprensivi di attrezzatura.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.