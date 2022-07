Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escurzione guidata

Giovedì 14 Luglio 2022 ore 09:00

Evento organizzato da Gran Sasso Guides

Splendida camminata alla panoramica vetta di Monte Aquila (2494m).

Facile e remunerativa escursione d'alta quota grazie alla quale potremo ammirare le imponenti pareti del Corno Grande e l'altopiano di Campo Imperatore in tutta la sua estensione.

Difficoltà: E + un tratto EE leggermente esposto per raggiungere il rifugio

Distanza: 7km

Dislivello: 400m

Durata: 4 ore circa più le pause

APPUNTAMENTO: ore 9:00 al piazzale dell'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore, presso l'Ostello Lo Zio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20€ a persona

APERITIVO presso ostello di Campo Imperatore

La quota comprende: l'escursione guidata da un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio delle Guide Alpine Abruzzo, l'assicurazione RCT professionale.

EQUIPAGGIAMENTO E ABBIGLIAMENTO: zaino 30 lt massimo, bastoncini da trekking, scarpe da trekking, maglia traspirante, un pile, giacca impermeabile, pantaloni da montagna, calze da trekking, T-shirt di riserva, occhiali da sole, berretto, un paio di calze da montagna di riserva, guanti leggeri, cappello di lana, crema solare, acqua 1 litro e mezzo, colazione (frutta secca, barrette ai cereali ecc.), fazzoletti di carta, busta di plastica per rifiuti, consigliata macchina fotografica.

Il programma potrà essere modificato o interrotto dalla guida per il livello tecnico insufficiente dei partecipanti o per ragioni meteorologiche.

Prenotandosi, i partecipanti ammettono sotto la propria responsabilità di non essere affetti da Co-Vid 19 e di non essere stati a contatto con persone affette da tale patologia.

Tutti i partecipanti devono essere dotati di mascherina personale (non sono ammesse mascherine dotate di valvola in quanto non proteggono le altre persone) e possibilmente anche di una confezione di gel disinfettante e salviette disinfettanti monouso.

La mascherina verrà indossata nei rari momenti in cui non si potrà rispettare il distanziamento personale.