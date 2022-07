Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Venerdì 22 Luglio 2022

Evento organizzato da Majellando

Informazioni

Chi può partecipare: ADATTA A TUTTI - Bimbi dai 3 anni in su

Durata totale attività: 2 ore circa

Dove: Lago di Capodacqua - Capestrano (AQ) - Abruzzo

SI PUÒ PARTECIPARE CON I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE RIGOROSAMENTE AL GUINZAGLIO

Cosa faremo

Il Tour Esperienziale comprende:

– un piccolo benvenuto nell'area naturale con assaggi di dolcetti tipici e 1 bevanda a persona

– tour in barca elettrica a visione subacquea con guida (durata di circa 2 ore)

– ingresso nell'area verde esclusiva a bordo lago

Le imbarcazioni sono da 4 ospiti più guida (tra adulti e bambini, non è possibile salire in più persone), i posti sotto il pelo dell'acqua sono due e ci si turnerá nel corso del giro per dare la possibilità a tutti di ammirare il meraviglioso fondale!

Alla fine del Tour possibilità di effettuare un picnic comodamente seduti e rilassati sulle nostre stole dove avrete a disposizione anche delle cassettine in legno (prodotte da un antico mulino) che, nella Valle del Tirino, i nostri antenati utilizzavano per trasportare i prodotti agricoli.

Durante il pranzo nei campi, come nel vostro caso, venivano invece utilizzate come tavolinetti di appoggio.

Un po' di Storia

Nella splendida Valle del Tirino è situato questo piccolo ma bellissimo Lago di Capodacqua che origina da una delle tre fonti del Fiume Tirino.

Navigando tra le sue acque si possono ammirare sul fondo di questo lago Cristallino due antichi Mulini completamenti sommersi, un paradiso ricco di storia e meta ambita da tutti i sub del mondo per la bellezza dei suoi fondali.

DATE DISPONIBILI

TUTTI I GIORNI

Programma

MATTINA

1° TURNO ore 9:30

2° TURNO ore 10:00

3° TURNO ore 11:30

4° TURNO ore 12:00

POMERIGGIO

5° TURNO ore 13:30

6° TURNO ore 14:00

7° TURNO ore 15:30

8° TURNO ore 16:00

Il giorno prima gli iscritti riceveranno tutti i dettagli sul luogo di ritrovo.

L'attività potrebbe essere annullata per condizioni meteorologiche non favorevoli allo svolgimento.

Cercheremo di avvisare il prima possibile seguendo le previsioni meteo del giorno prima.

Equipaggiamento necessario

Abbigliamento comodo a strati e sportivo.

È OBBLIGATORIO portare scarpe di ricambio da calzare per poter salire sulla Barca (anche ciabatte, sandali o scarpette da mare).

Costo

€. 30.00 a persona (il prezzo è riferito sia ad adulti che bambini)

(Minimo 2 persone – capienza massima: rigorosamente massimo 4 persone per imbarcazione, tra adulti e bambini)

Il pagamento si effettuerà in contanti il giorno stesso dell'evento

PER QUESTA ATTIVITA' È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE