PRESENTATA LA “MASCOTTE” DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA ACCOMPAGNATA DALLA POESIA DEL POETA LILLO DI BONSULTON

(Pantelleria, 17 Dic 19) Pantelleria riunita per la presentazione del documentario "I guardiani della terra", promosso dall'Ente Parco e realizzato dal regista Nicola Ferrari. L'appuntamento si è tenuto al cinema di Scauri per la proiezione di un lavoro interamente dedicato alla vite ad alberello che racconta il ruolo del contadino pantesco nel pieno significato della parola guardiano.

Per l'occasione sono stati consegnati dei riconoscimenti a persone dell'isola che rappresentano un esempio di amore alla propria terra. Targa ricordo per Giovanni Bonomo, ambientalista e contadino d'eccellenza in segno di riconoscenza per aver promosso le giornate per l'ambiente; per Salvatore Ferrandes, produttore vinicolo e custode amorevole della vite ad alberello; per Battista Belvisi in segno di riconoscenza per la laboriosa opera sui terrazzamenti per il mantenimento del paesaggio; per Gabriella Giuntoli un omaggio alla dedizione del suo lavoro da architetta che coniuga sostenibilità e architettura del paesaggio rurale; per Lillo di Bonsulton, il poeta identitario del dialetto pantesco; e per l'Istituto Omnicomprensivo Vincenzo Almanza e la Scuola Primaria A. D'Ajetti, corpo docenti per il prestigioso lavoro educativo svolto verso i giovani studenti dell'isola orgoglio e futuro di tutela e valorizzazione ambientale.

L'iniziativa si è conclusa con una singolare sorpresa che ha visto la presentazione della "mascotte" del Parco. Anche Pantelleria, come gli altri parchi d'Italia, ha il suo animale simbolo che accompagnerà il percorso di comunicazione del territorio. Si tratta di un asinello in tenuta da trekking realizzato e concesso gratuitamente dall'architetta Vita Angela Accardi. Il recupero dell'antica rara razza pantesca è fra le mission del Parco che si è posto, fra i suoi obiettivi, anche quella stabilizzare un nucleo di esemplari sull'isola per ripristinare la loro presenza, in quanto espressione della tradizionalità del lavoro nei campi e segno di riconoscimento alla forza della natura che sull'isola si manifesta in ogni forma, con grande bellezza.

A raccontare questo concetto è stato il poeta Lillo Di Bonsulton con una poesia in dialetto dedicata alla mascotte:

" Chistu Embleama di lu sceccu di pantischi tantu amatu,

chi pi curpa du progressu fù idrru tuttu stirminatu.

Ma nto cori sempre jddru di pantischi và a ristari,

lu tinemu pi mascotta accussì lu jemu amari!!!"/

TRAD. Questo è l'emblema dell'asino, dai pantischi tanto amato, che per colpa del progresso è stato sterminato … ma nel cuore dei panteschi sempre lui deve restare, lo teniamo come mascotte così lo dobbiamo amare!