IL SITO DI FEDERPARCHI PARKS.IT PROPONE LA PASSEGGIATA VIRTUALE DI PANTELLERIA SULL'ITINERARIO KAGGIAR

(Pantelleria, 21 Mar 20) Parks.it il portale dei Parchi Italiani, interfaccia web di FederParchi, ha incluso, nelle proposte della settimana, il virtual tour del Parco Nazionale delle 5 Terre e dell'Isola di Pantelleria. Con un semplice click sarà possibile percorrere i sentieri di due Parchi che vogliono rendere al meglio la possibilità di fruizione di questi territori, pur rispettando le direttive governative per l'emergenza in corso. È un messaggio di positività, quello che si intende lanciare, per dare stimoli e guardare oltre, restando connessi con la natura. Grazie agli strumenti di google street view si potranno ammirare le peculiarità di Pantelleria con i suoi contrasti montuosi, fatti di rocce di natura vulcanica, che cadono a picco nel cuore del Mar Mediterraneo, regalando una visuale suggestiva di paesaggio costiero.

L'itinerario Kaggiar è il primo proposto: facilmente percorribile con una descrizione dettagliata dei punti e dei link di visualizzazione, ci accompagna in una passeggiata di 4,5km, con una percorrenza reale di 3 ore e 30 minuti. Di orientamento circolare, consente di partire da Cala Cinque Denti fino ad arrivare al Laghetto delle Ondine con il parcheggio. Durante questa escursione, anche se molto breve, diverse sono i siti visti: si cammina su un sentiero romano, sulla colata, si vedono forme e colori delle rocce e delle piante, le diverse forme di raffreddamento della lava, la forza delle onde, alcune forme di lava; si conoscono alcune piante della macchia e le loro forme di adattamento.

http://www.parconazionalepantelleria.it/itinerari-dettaglio.php?id_iti=4719