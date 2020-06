Giornata Mondiale per l’Ambiente 2020: in un click l’unicità della vite ad alberello di Pantelleria, patrimonio Unesco

(Pantelleria, 05 Giu 20) Lo slogan "E' il momento per la Natura" accompagna la Giornata Mondiale per l'Ambiente 2020, proclamata dall'Onu, dedicata alla biodiversità: parola che descrive la varietà di vita sulla terra. Mai come oggi, Pantelleria si sente protagonista dell'attività di tutela di tutto il suo paesaggio e il Parco Nazionale ha piena consapevolezza del suo ruolo di regia nel coordinamento di tutti i soggetti che vivono l'isola e portano avanti nel tempo tradizioni e cultura, con amore incondizionato per la terra e rispetto per la natura, che qui si manifesta in una ricca varietà di ecosistemi. La sua massima espressione è la pratica agricola della vite ad alberello, inserita dall'Unesco nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'Umanità, per la sua particolare tipologia di allevamento: coltivata bassa, ogni pianta è protetta da una conca per difenderla dal vento e convogliare la pioggia e l'umidità verso le radici, per soccombere alla mancanza di acqua; è una tecnica identitaria, dove l'intervento dell'uomo è costante, attento, esclusivamente fatto a mano da cui si ottengono le uve Zibibbo, materia prima per la vinificazione del pregiato Passito.

Ad essa, il Parco ha voluto dedicare una sezione del sito istituzionale con l'obiettivo di proporre un viaggio virtuale capace di emozionare quanto la realtà. http://www.parconazionalepantelleria.it/pagina.php?id=46

Viene proposto, in anteprima, l'itinerario culturale della vite al alberello, percorribile con il Virtual Tour di Google Street View, con suggestive immagini di vigneto terrazzato e paesaggio rurale; video interventi dei protagonisti dell'isola che raccontano le fasi di cura dell'alberello con termini linguistici dialettali; nonché approfondimenti tecnici e bibliografici del Patrimonio Unesco.

Questa nuova attività arricchisce la mission dell'Ente Nazionale Parco di Pantelleria che, oggi, guarda anche alla ripresa turistica e lancia una campagna di valorizzazione degli elementi territoriali, sfruttando i canali di comunicazione più immediati, al fine di portare il viaggiatore ad una scelta consapevole e sicura della sua prossima meta. Si tratta di una strategia di promozione del turismo esperenziale, sicuro, che tutela territorio e persone, coinvolge operatori turistici e che vuol riscoprire la fiducia negli spostamenti.