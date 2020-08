L'assessore regionale Samonà punta sulle sinergie regionali per la valorizzazione del patrimonio territoriale

(Pantelleria, 18 Ago 20) Un incontro istituzionale per definire i passi della collaborazione per attività condivise volte ad un'attenta e completa fruizione del patrimonio territoriale dell'isola. Nella cornice del museo naturalistico di Punta Spadillo a Pantelleria, l'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà; la Soprintendente del Mare, Valeria Li Vigni; il presidente del Parco Nazionale di Pantelleria, Salvatore Gabriele si sono dati appuntamento per confrontarsi sull'utilizzo degli strumenti oggi disponibili in previsione di un'intesa riguardante le attività del primo Parco Nazionale siciliano e della Regione. L'assessore Samonà ha apprezzato l'impegno di tutti gli operatori e gli animatori territoriali che hanno dato identità al soggetto Parco, che si distingue per buone prassi nella tutela del patrimonio ambientale e che sta lavorando con grande forza per affermare le attività ecosostenibili, con una grande coinvolgimento di giovani e scuole. Esperienze che possono essere replicate in tutto il territorio siciliano, come base per un circuito sinergico di competenze che coinvolge tutta la Sicilia.