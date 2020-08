Annullato evento “Incontri al faro”: la lettera del direttore Parrinello

(Pantelleria, 21 Ago 20)

Pantelleria 20 08 2020

Oggetto: annullamento manifestazione "Incontri al faro".

La manifestazione "Incontri al faro", festival organizzato dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria, nell'area del museo vulcanologico di Punta Spadillo, dal 26 agosto al 2 settembre 2020, è stata annullata.

La decisione è stata dettata dal fatto che la curva dei contagi relativi al Covid 19 è in questi ultimi giorni in costante crescita nel nostro Paese. Per tale ragione sia il Governo Nazionale che il Governo regionale, hanno firmato nuove ordinanze più restrittive.

Premesso quanto sopra, il Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, facendo propria la dichiarazione del Ministro Speranza: "non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.", ha deciso di annullare la manifestazione.

Un sentito ringraziamento va a quanti, con notevole spirito di sacrificio, in questi giorni si sono prodigati per la migliore riuscita della manifestazione e, in particolare, agli illustri relatori, ai responsabili organizzativi e alle tante aziende che si erano offerte per le degustazioni dei "gioielli" del comparto agroalimentare e vitivinicolo pantesco.

Con l'auspicio che l'emergenza sanitaria possa essere superata nel più breve tempo possibile, siamo già al lavoro per l'edizione 2021 degli "Incontri al faro".

Il Direttore

Antonio Parrinello