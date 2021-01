L’agricoltura italiana e il futuro del pianeta

Webinar: Programma FAO sul patrimonio agricolo mondiale GIAHS

(Pantelleria, 14 Gen 21) Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria partecipa, giovedì 21 gennaio, al primo webinar organizzato nel'ambito del programma FAO sul patrimonio agricolo mondiale Globally Important Agricultural Heritage Systems Capacity Building, portato avanti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università di Firenze, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS) e svolto in collaborazione con Slow Food – Terra Madre.

Nella cornice di Terra Madre Salone del Gusto è previsto un ciclo di quattro webinar e un convegno digitale destinati alla rete Slow Food nel mondo (delegati di Terra Madre, comunità e convivia/condotte Slow Food, produttori che partecipano al marketplace dell'evento).

Il primo webinar è rivolto principalmente alla rete Slow Food in Italia ed ha lo scopo di illustrare obiettivi e potenzialità del Programma GIAHS della FAOo per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

Si illustrano i princìpi 'L'agricoltura italiana e il futuro del pianeta' avrà lo scopo di illustrare obiettivi e potenzialità del programma GIAHS per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Verranno esposti i princìpi sui quali tale programma si fonda partendo dall'importanza che la conservazione della cultura, della diversità bioculturale e dei sistemi di produzione tradizionali rivestono per la conservazione dell'ambiente e del paesaggio. Si mostra come essi rappresentino una valida alternativa ai processi di intensivizzazione in campo agricolo. Durante il webinar sarà illustrato anche il procedimento per candidare un territorio al Programma GIAHS.

Sono previsti gli interventi del Prof. Mauro Agnoletti, coordinatore scientifico del progetto "GIAHS Capacity Building", del Prof. Francesco Sottile membro del Comitato esecutivo di Slow Food Italia, della Dott.ssa Clelia Puzzo, in rappresentanza del Segretariato GIAHS della FAO, di Pietro Clarici Azienda agraria Clarici (Foligno, Pg), produttore del sito italiano Giahs "Fascia olivata Assisi – Spoleto" e del Presidente del Parco Nazionale Isola di Pantelleria Dott. Salvatore Gabriele, rappresentante del Paesaggio della pietra a secco dell'Isola di Pantelleria iscritto al Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici del Mipaaf

