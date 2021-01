Quale strategia per il Turismo nel Parco Nazionale Isola di Pantelleria?

(Pantelleria, 18 Gen 21) Il 2021 insieme a grandi aspettative porta anche la consapevolezza di un'emergenza sanitaria ed economica che ancora stiamo vivendo e che ha colpito tutti i settori in particolare quello turistico (si stima una perdita del 60% / 70% sia nel settore alberghiero, sia per le compagnie aeree, le crociere e il comparto MICE (Meeting, Congress, Events)

Un anno fa il Parco Nazionale ha firmato una convenzione con Europarc-Federparchi per realizzare un percorso verso la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). La CETS è uno strumento metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile.

In questi mesi ci siamo più volte confrontati e abbiamo continuato a lavorare per arrivare a tracciare un progetto condiviso. La strategia da proporre nell'ambito della CETS deve essere sviluppata e gestita in collaborazione con i rappresentanti delle imprese turistiche locali, di altri settori economici della comunità locale e delle autorità.

Per questo vogliamo allargare la base del coinvolgimento a tutti gli operatori economici di Pantelleria, in particolare quelli che dal turismo traggono benefici e ritorno economico (le produzioni tipiche del vino, la filiera del cappero, i ristoranti, i noleggi, i bar).

La Cets ci pone al centro di un coinvolgimento con altri parchi e altri territori italiani, la sfida è quella di poter migliorare la nostra offerta come territorio, sia in termini qualitativi, che di destagionalizzazione del flusso turistico, sempre guardando alla sostenibilità.

Per prima cosa chiediamo ai nostri operatori di partecipare all'indagine conoscitiva che stiamo realizzando compilando un breve e semplice sondaggio accessibile attraverso il link https://forms.gle/fY57bwR2uCTUyBqe8

Inoltre, chiediamo la disponibilità a prendere parte attiva nel percorso partecipativo che stiamo approntando e ad autorizzarci ad inserirli nel database del Parco Nazionale. Questo ci consentirà di inviare comunicazioni e materiali e di creare un vero canale di dialogo. I dati saranno custoditi con estrema cura, secondo norma di Legge.

Per ogni informazione comunicazione@parconazionalepantelleria.it

cets@parconazionalepantelleria.it