Monitoriamo insieme la qualità degli interventi

Appuntamento domani 5 febbraio alle ore 15 presso Piazza Perugia

(Pantelleria, 04 Feb 21) Visto il dibattito in atto all'interno della comunità di Pantelleria, il Parco Nazionale, con grande trasparenza, si rende disponibile a svolgere, con quanti interessati, un monitoraggio sui lavori effettuati in collaborazione con il Comune al fine di verificare la qualità dell'intervento e le sue finalità che, va ricordato, sono: il preservare la montagna e la messa in sicurezza del territorio per chi lo frequenta sia per lavoro, sia per escursionismo. L'appuntamento per chi vorrà partecipare è per domani 5 febbraio alle ore 15 presso Piazza Perugia.