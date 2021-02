BANDO ZEA RILANCIO

Un vantaggio per le aziende presenti nel Parco Nazionale

(Pantelleria, 05 Feb 21) Il Decreto interministeriale che garantisce ristori alle aziende e ai professionisti colpiti dalla crisi Covid-19 offre una grande opportunità: 40 milioni di euro per chi lavora nelle Zone economiche ambientali (ZEA). Anche le micro e piccole imprese di Pantelleria, operando nel Parco, potranno accedere a questo fondo nazionale. E' stato, infatti, pubblicato il bando "Sostegno alle zone economiche ambientali" e il Parco Nazionale è pronto a offrire un supporto alle attività che rientrano nei criteri stabiliti e che hanno sofferto una riduzione del fatturato. Secondo la normativa i beneficiari dei contributi sono le micro e piccole imprese, le attività di guida escursionistica ambientale e le guide dei parchi che svolgono attività ecocompatibili e hanno una sede operativa all'interno di una Zea. Queste imprese possono accedere a un contributo straordinario presentando la domanda, trasmessa per via telematica, entro i termini e cioè dal giorno 15 febbraio e fino al 15 marzo 2021, sul portale https://www.contributozea.it, raggiungibile anche dal sito del Ministero dell'Ambiente.

Le ZEA sono le aree che coincidono con i territori dei Parchi Nazionali o all'interno delle Aree marine protette; sono state istituite dalla Legge Clima a fine 2019 per agevolare e dare valore alle aziende che operano in Aree Protette.

"Con la legge clima - osserva il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - abbiamo voluto fortemente le Zea per agevolare l'economia dei territori che ricadono nei Parchi. Le abbiamo poi sostenute con la legge di stabilità, anche mediante gli incentivi per il vuoto a rendere degli imballaggi, il compostaggio di comunità e per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. Adesso, con questo bando, vogliamo ulteriormente sostenere le micro e piccole imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato incoraggiando, così, gli imprenditori a vivere, lavorare e investire nei parchi, il nostro capitale naturale da tutelare e valorizzare. Tutela ambientale e sviluppo economico possono e devono coesistere".

"Con il bando in questione - dichiara il direttore del Parco Nazionale, Antonio Parrinello - le imprese di Pantelleria hanno la possibilità di ottenere un contributo straordinario per i danni subiti a causa della pandemia e il Parco è al loro fianco. Questa possibilità viene riconosciuta alle aziende pantesche, uniche imprese in Sicilia, per il solo fatto di avere sede operativa all'interno del Parco Nazionale".

Per sostenere le imprese che intendono aderire al bando il Parco Nazionale organizza, martedì prossimo 9 febbraio dalle 17.30 alle 18.30 il webinar "Sostegno alle imprese danneggiate dal Covid-19 all'interno delle Zone Economiche Ambientali"

Per partecipare è possibile collegarsi a questo link meet.google.com/vdt-hiau-hic