Draghi: “Vogliamo lasciare un buon Pianete, non solo una buona moneta”.

Il coinvolgimento dei giovani al “Youth4Climate: Driving Ambition”

(Pantelleria, 18 Feb 21) In un passaggio importante del suo discorso il Premier Draghi ricorda i prossimi impegni internazionali del nostro Paese e le parole chiave. Ricorda, in particolare, la necessità di coinvolgere attivamente le giovani generazioni. Un momento importante sarà il "Youth4Climate", per questo riteniamo importate ricordare che la scadenza del 1 marzo per presentare la domanda di partecipazione a "Youth4Climate: Driving Ambition" è vicina, mentre il primo incontro riservato a giovani di tutto il mondo si terrà a Milano dal 28 al 30 settembre 2021.

Ricordiamo le parole del neo Premier: "Dal dicembre scorso e fino alla fine del 2021, l'Italia esercita per la prima volta la Presidenza del G20. Il programma, che coinvolgerà l'intera compagine governativa, ruota intorno a tre pilastri: People, Planet, Prosperity. L'Italia avrà la responsabilità di guidare il Gruppo verso l'uscita dalla pandemia, e di rilanciare una crescita verde e sostenibile a beneficio di tutti. Si tratterà di ricostruire e di ricostruire meglio. Insieme al Regno Unito – con cui quest'anno abbiamo le Presidenze parallele del G7 e del G20 – punteremo sulla sostenibilità e la "transizione verde" nella prospettiva della prossima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico (Cop 26), con una particolare attenzione a coinvolgere attivamente le giovani generazioni, attraverso l'evento "Youth4Climate".

Come ricorda il sito del Ministero dell'Ambiente, l'invito a partecipare al "Youth4Climate: Driving Ambition" è rivolto alla nuova generazione di leader dell'azione per il clima, dai 15 ai 29 anni, già attivi in un gruppo, associazione o impresa, così da offrire loro la possibilità di incontrare i rappresentanti dei governi presenti a Milano, gli stessi che parteciperanno alla 26esima Conferenza della Parti del'UNFCCC, che si terrà a Glasgow a novembre.

Domanda di partecipazione al "Youth4Clime"