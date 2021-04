Carta Europea Turismo Sostenibile

Tavoli di lavoro

(Pantelleria, 28 Apr 21) Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, consapevole che un turismo rispettoso dell'ambiente può incrementare il benessere economico, sociale e sostenibile dell'Isola, ha intrapreso l'iter di ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile: uno strumento metodologico e una certificazione internazionale che permette una migliore gestione del turismo nelle aree protette.

Il soggetto che gestisce la procedura e coordina la rete delle aree certificate è Europarc Federation col supporto delle sezioni nazionali della federazione che in Italia è rappresentata da Federparchi.

La Carta del Turismo si fonda su un elemento centrale che è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune e un piano d'azione per lo sviluppo turistico. Il Parco Nazionale, coerentemente con i suoi obiettivi di tutela del patrimonio naturale e culturale e un impegno continuo per migliorare la gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori, si fa promotore di un percorso a cui sono invitati tutti gli interessati.

I partecipanti sono sollecitati a presentare proposte concrete per lo sviluppo turistico dell'Isola in un'ottica di sostenibilità ambientale. Un'occasione, inoltre, per esprimere i bisogni degli operatori del territorio ed elaborare insieme una strategie che sappia armonizzare le diverse proposte con le attività che il Parco Nazionale già sostiene.

Speravamo di poter svolgere questi incontri in presenza, ma purtroppo i diversi casi di Covid-19 degli ultimi giorni ci vedono costretti a svolgere gli incontri su piattaforma online. Così domani giovedì 29 Aprile si svolgerà nel rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio pandemico, tre sessioni: i partecipanti sono invitati a intervenire ad altrettanti "Tavoli di lavoro" in base alle loro principali attività.

- dalle ore 9 alle ore 11 – Operatori della ristorazione

Presentazione del percorso (15')

Suddivisione in gruppi di lavoro (40')

Sintesi del lavoro svolto da parte di un rappresentante del Tavolo (5'+5'+5')

- dalle ore 11.30 alle ore 13 – Operatori dell'accoglienza

Presentazione del percorso (15')

Suddivisione in gruppi di lavoro (40')

Sintesi del lavoro svolto da parte di un rappresentante del Tavolo (5'+5'+5')

- dalle ore 15.30 alle ore 17 – Agricoltura, Experience e Servizi

Presentazione del percorso (15')

Suddivisione in gruppi di lavoro (40')

Sintesi del lavoro svolto da parte di un rappresentante del Tavolo (5'+5'+5')

Le attività si svolgeranno sulla piattaforma Zoom per informazioni cets@parconazionalepantelleria.it