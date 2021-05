Parco Nazionale: affidata la manutenzione di 117 Km di sentieri

(Pantelleria, 01 Mag 21) Inizieranno lunedì 3 maggio i lavori manutentivi ordinari che riguardano 117 chilometri di sentieri, ricadenti nel Parco Nazionale Isola di Pantelleria, partendo da lungo la costa e raggiungendo le zone più interne dell'Isola. Gli interventi, ordinati dall'Ente, riguardano anche l'area archeologica di Mursia, comprendente Sese grande, l'abitato protostorico sul promontorio e l'area parcheggio.

Queste attività, affidate all'impresa agricola GIACOMO BONOMO di Pantelleria, hanno lo scopo di garantire una fruizione ed accessibilità migliore, maggiore sicurezza, a protezione dei fruitori, e il decoro ambientale.

Questo affidamento, che coinvolgerà 9 operai agricoli-forestali specializzati dell'Isola per 30 giornate lavorative, risponde all'esigenza che l'ente si è posto di promuove l'utilizzo di imprese qualificate di Pantelleria, attingendo dall'Albo delle imprese agricole per la realizzazione di lavori di sistemazione e manutenzione del territorio. Albo costituito dall'Ente Parco con determina del direttore Antonio Parrinello nel 2018.

Un atto dirigenziale che richiama la possibilità prevista per le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per la realizzazione di opere pubbliche. Tra queste vi sono: lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle vocazioni produttive del territorio.

"E' noto - spiega Parrinello - come a Pantelleria la vegetazione abbia un ritmo di crescita molto elevato e che pertanto sia necessario pianificare interventi di manutenzione ordinaria della rete da effettuare nei periodi adeguati in modo da garantire la piena fruibilità dei sentieri e prevenire possibili incendi. Fino ad oggi la manutenzione ordinaria è stata garantita dagli operai forestali della Regione che però vengono mandati a lavorare solo in piena stagione estiva creando notevoli disagi anche ai turisti e in particolare agli escursionisti. Il percorso intrapreso dal Parco Nazionale - conclude - permette quindi di anticipare i lavori di pulizia dei sentieri e di creare occupazione per le imprese di Pantelleria."

I lavori sono stati affidati per un importo di € 41.720,21