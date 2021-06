Preziose X Natura

(Pantelleria, 09 Giu 21) Il Parco Nazionale partecipa al Forum organizzato da Legambiente Sicilia nell'ambito di "Preziose X Natura", la campagna di sensibilizzazione per tutelare la biodiversità e proteggere il 30% del territorio e del mare entro il 2030. Domani, giovedì 10 giugno, si svolgerà un fitto programma di tavoli di confronto che sarà possibile seguire sui social dell'organizzazione ambientalista dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18. La diretta sarà dallo dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, Spazio Mediterraneo.

PROGRAMMA:

• Ore 9.30 - introduzione Giuseppe M. Amato Legambiente Sicilia

• Ore 9.45/11 - 1° sessione: Le riforme legislative necessarie

Angelo Dimarca Legambiente Sicilia, Giusy Savarino presidente Commissione Ambiente dell'ARS, Giampiero Trizzino deputato regionale Movimento 5 stelle, Anthony Barbagallo deputato regionale PD, Giuseppe Battaglia dirigente generale Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana.

• Ore 11/12.15 - 2° sessione: Due modelli a confronto: parchi nazionali e regionali in Sicilia

Giuseppe Alfieri Legambiente Sicilia, Sonia Anelli direttrice Parco nazionale Pantelleria, Carlo Caputo presidente Parco dell'Etna, Antonio Nicoletti responsabile aree protette Legambiente nazionale, Giampiero Sammuri presidente FederParchi.

• Ore 12.15/13.30 - 3° sessione: La sfida della Rete Natura 2000

Giulia Casamento Legambiente Sicilia, Giorgio Occhipinti Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, Giorgia Gaibani LIPU, Anna Giordano WWF, Dario Febbo già direttore Parco nazionale d'Abruzzo.

• Ore 13.30/15 - Pausa pranzo

• Ore 15/16.30 - 4° sessione: Le riserve naturali

Rosario Di Pietro Legambiente Sicilia, Valeria Restuccia Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione Siciliana, Bartolo Corallo GRE Sicilia, Enza Messana CAI Sicilia, Giuseppe Maurici, Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana.

• Ore 16.30/18 - Tavola rotonda conclusiva

Antonio Maturani dirigente generale Direzione per il patrimonio naturalistico del Ministero per l'Ambiente, Carlo Zaghi dirigente generale Direzione per il mare e le coste del Ministero per l'Ambiente, Salvatore Cordaro assessore all'Ambiente della Regione Siciliana, Gianfranco Zanna presidente Legambiente Sicilia.

modera Mario Pintagro giornalista.