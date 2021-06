Incontro con le aspiranti Guide del Parco Nazionale

(Pantelleria, 10 Giu 21) La testata online dell'Isola Pantelleria.com presenta un reportage firmato da Giovanna Ferlucci Cornado dedicata alle aspiranti Guide del Parco che in questi giorni stanno svolgendo una serie di attività e incontri sul territorio finalizzati a perfezionare la loro formazione. Al termine di questo ciclo di approfondimenti, svolti in presenza sul territorio del Parco Nazionale, i corsisti formati adll'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, in collaborazione con l'Ente Parco, sosterranno a brave l'esame di abilitazione. Sarà questo l'ultimo step di un percorso molto impegnativo che ha visto il gruppo lavorare, sosprattutto a distanza, negli ultimi mesi.

Si è tenuta a Pantelleria in questi giorni una formazione sul campo lungo l'Itinerario Geositi che ha coinvolto le 21 Guide Ambientali Escursionistiche che si accingono ad acquisire l'abilitazione "GUIDA DEL PARCO" frequentando uno dei due Corsi svolti direttamente dall'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche(AIGAE), grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto con il Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Un percorso formativo di 100 ore svolto parte in FAD (piattaforma di formazione a distanza), parte in presenza presso il Centro Visite e Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo e parte direttamente in campo sui luoghi di maggior interesse di cui l'isola è ricca. Ora ci si sta avviando verso la fase finale che prevede un esame specifico.

