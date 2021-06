Trofeo Pantelleria MTB

(Pantelleria, 30 Giu 21) Al Parco Nazionale Isola di Pantelleria tutto è pronto per Trofeo Pantelleria MTB che si svolgerà sabato 3 luglio. La manifestazione, organizzata dalla ASD Pantelleria Outdoor in collaborazione con il Tour Operator Pantelleria Island, avrà luogo esclusivamente all'interno del Parco Nazionale dove è stato individuato un tracciato di circa 15 km ad anello, tra Kùddia Mìda e Montagna Grande.

"La gara - spiegano gli organizzatori - è di tipo agonistico, ma sposa anche l'attività cicloturistica in forte tendenza mondiale nell'outdoor. Si tratta di 33Km su un tracciato lungo 15Km da ripetere 2 volte, tra i più suggestivi single track del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria. L'obiettivo è mettere insieme passione sportiva, amore per la natura e contestualmente sostenere e pubblicizzare il territorio del Parco Nazionale con proposte turistiche per scoprire i mille volti di Pantelleria, raggiungibile con voli diretti dai principali aeroporti italiani."

L'evento promosso dal Parco Nazionale rientra nel percorso della Carta Europea del Turismo Sostenibile, una certificazione internazionale che coinvolge l'Ente Parco e gli operatori dell'Isola. Una rete di soggetti impegnati nella promozione di un turismo consapevole e rispettoso dell'ambiente e della tutela del territorio.

"Come è già avvenuto nelle scorse edizioni - spiega Fabio Casano di Pantelleria Island - il Trofeo Pantelleria MTB avrà un ritorno importante per l'economia locale: sia per le strutture ricettive, sia per le attività che avranno l'occasione di far conoscere i loro prodotti. Per noi è fondamentale contribuire a creare le condizioni per la promozione di una nuova imprenditoria attenta alla conservazione della natura e al recupero dei beni storici."