Il Parco Nazionale alla terza edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo

(Pantelleria, 05 Lug 21) Presentato il progetto di reintroduzione dell'asino pantesco del Parco Nazionale Isola di Pantelleria alla terza edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo ospitata presso la tenuta di Ambelia lo scorso fine settimana. Alla manifestazione organizzata dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli di Verona Pantelleria ha offerto una vetrina delle sue eccellenze naturalistiche: una rete sentieristica di 120 km da percorre in compagnia degli asini, una mobilità dolce e sostenibile. Il Parco Nazionale arricchisce così la sua offerta turistica e finalmente riporta sull'Isola questi splendidi esemplari.

Anche il Governatore Nello Musumeci ha visitato lo stand del Parco Nazionale."Restituiamo a Pantelleria l'animale simbolo che nella storia millenaria di questa straordinaria Isola ha condiviso con l'uomo la sorte nel bene e nel male - ha dichiarato il Presidente - La Regione Sicilia è molto attenta agli equini e in particolare all'asino pantesco che stavamo per perdere per sempre. Abbiamo svolto un'operazione di recupero importate. Ora andiamo avanti su questa strada perché l'identità siciliana e l'identità pantesca passa anche attraverso il nostro amico a quattro zampe che vorremmo diffuso ovunque nell'Isola: nelle aziende agricole, negli agriturismi e nelle attività di chi ama gli animali".

"Ambelia - spiega Michela Silvia, imprenditrice e rappresentante per Pantelleria dell'associazione Ecoitaliasolidale - è stata una bellissima occasione, non solo per promuovere il territorio della nostra Isola, ma soprattutto il "ritorno al passato" rappresentato dall'Asino Pantesco. La mia presenza è nata dalla volontà del presidente Musumeci a prendervi parte per promuovere il progetto di recupero della razza asinina pantesca che da tempo era in cantiere. Un obiettivo condiviso dall'associazione Ecoitaliasolidale di cui sono rappresentante per le isole minori della Sicilia. Questo progetto ha trovato nel Parco Nazionale un partner importante. Infatti l'Ente con cui collaborerò portando avanti alcuni progetti che vedono protagonista l'asino in un contesto sociale, si è immediatamente offerto di sostenere e supportare il recupero della razza asinina.

Sono felice, inoltre, di aver visto per la prima volta alla fiera di Ambelia un Parco, ottima rappresentanza per Pantelleria, un valore aggiunto per la nostra isola."