L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ufficializza le sue guide, al termine del percorso formativo Aigae

(Pantelleria, 08 Lug 21) Hanno ottenuto la qualifica di Guida Ufficiale del Parco, i 52 corsisti che, dallo scorso mese di aprile, hanno seguito il corso di formazione Aigae, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. L'attività formativa si è appena conclusa con gli esami finali, che si sono svolti presso il Centro Visite – Museo Vulcanologico di Punta Spadillo. Il gruppo di allievi, composto da panteschi e da soggetti provenienti da tutta Italia, è stato esaminato dalla commissione composta Milko Vitale, geologo dell'Ente Parco; Vitantonio Martino, direttore Aigae; Gabriele Mastrilli e Fabrizio Giacalone, rappresentanti Aigae. Presente anche il tutor Luca di Giacomo.

Il programma è stato suddiviso in due corsi: uno da 300 ore abilitante a guida ambientale escursionistica e specializzazione guida del Parco Nazionale e uno da 100 ore per le guide escursionistiche che hanno conseguito la qualifica di guide del Parco. Le lezioni si sono alternate tramite fad, quindi a distanza; teoriche in presenza; pratica all'esterno.

L'esame, durato tre giorni, si è svolto con un test online a risposta multipla; la proposta di un progetto di educazione ambientale inerente il Parco e il territorio di Pantelleria; un colloquio con i candidati; la valutazione su abbigliamento e strumentazione; l'effettuazione di un percorso su itinerario proposto, sul campo per prove di narrazione e conduzione.

L'esito positivo degli esami è già stato comunicato a tutti gli allievi. Sarà ufficialmente pubblicato online, nel sito web dell'ente, la lista degli idonei che faranno parte dell'elenco delle guide ufficiali del Parco. Queste nuove figure professionali potranno operare autonomamente o in collaborazione con enti e operatori del turismo e saranno coinvolti anche nelle attività promozionali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria che persegue, così, l'obiettivo di puntare su un'adeguata preparazione, sul miglioramento della professione grazie ad un'iniziativa concreta che non è stata solo formativa, ma importante anche dal punto di vista relazionale.