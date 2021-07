Il ruolo dell’agricoltura per lo sviluppo sostenibile: approfondimento a Pantelelleria con Svimez e Scuole di Politiche

(Pantelleria, 16 Lug 21) L'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno in virtù di un protocollo d'intesa siglato nel giugno 2019, hanno avviato l'iniziativa "Pantelleria Youth Forum", volta a realizzare, anche attraverso l'ausilio della Scuola di Politiche, un ciclo di attività che si svolgeranno nel corso del triennio 2020-22, relativo allo studio sugli strumenti di valutazione ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici; allo studio sullo sviluppo economico delle aree protette con particolare riferimento alla fiscalità di vantaggio e alle misure di incentivazione delle attività economiche secondo lo schema delle Zone Economiche Ambientali, da coordinare con gli strumenti della politica agricola comunitaria e quelli di intervento per l'ambiente e tutela della biodiversità; alla divulgazione dei risultati delle ricerche e dei temi oggetto delle medesime, nonché i percorsi di condivisione attivati per il loro sviluppo, che saranno al centro di forum partecipativi per orientare l'attività di ricerca, e di disseminazione dei contenuti attraverso eventi formativi rivolti in particolare alle giovani generazioni e alla comunità dell'Isola di Pantelleria. In virtù di quest'ultimo punto, l'Ente Parco ospiterà l'iniziativa convegnistica organizzata da Svimez con Scuole di Politiche, che si terrà giovedì 22 luglio alle ore 18 presso il centro visite del Museo Vulcanologico di Punta Spadillo a Pantelleria. Tema dell'incontro è la centralità del ruolo dell'agricoltura nello sviluppo sostenibile.

L'iniziativa: Si tratta di un importante momento di confronto e conoscenza per l'isola delle linee operative avviate e di tutti i supporti disponibili sul tema dell'Agricoltura nelle aree marginali che, oggi, rappresenta il focus principale di un'azione mirata a valorizzare queste aree, con una forte vocazione qualitativa delle produzioni tipiche, attraverso azioni di sistema per incrementare il reddito di ogni singolo produttore e la sostenibilità finanziaria delle micro aziende agricole. Da questo punto di vista, Pantelleria ha tutte quelle caratteristiche di conservazione e valorizzazione del suo contesto, sia del paesaggio agrario e dei suoi terrazzamenti, sia dei suoi prodotti - il Passito e il cappero - icone delle produzioni agricole mondiali. Lo sforzo che Svimez e il Parco intendono promuovere va in questa direzione: la presenza di una governance nazionale e regionale deve rappresentare un rinnovato percorso concreto di valorizzazione delle produzioni agricole per evitarne l'abbandono definitivo. All'incontro interverranno, infatti, l'assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Regione Sicilia, Toni Scilla, e Gaetano Armao – vice Presidente Regione Siciliana. La direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria Sonia Anelli e il Sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo daranno il benvenuto ai relatori. Apriranno i lavori Angelo Frascarelli, dell'Università degli Studi di Perugia e Giuseppe Barbera, dell'Università degli Studi di Palermo che parleranno della PAC al PNRR: traiettorie economiche di una nuova società agroecologica. Si affronterà il tema dell'innovazione quale motore per la crescita sostenibile dei territori, con gli interventi di Andrea Di Stefano – Novamont; Francesco Pugliese - Bonifiche Ferraresi; Antonio Rallo - Vini Donnafugata; Rosario Cappadona - Cooperativa Capperi di Pantelleria; Ketty D'Ancona - Vini D'Ancona; Gabriele Lasagni - Bonomo & Giglio Capperi e Produzioni tipiche. Le nuove politiche per lo sviluppo agricolo saranno presentate da Luca Bianchi – SVIMEZ; Dario Cartabellotta - Dipartimento Agricoltura, Regione Siciliana; Salvatore Gabriele - Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Il ruolo dell'agricoltura per lo sviluppo sostenibile: Scopo dell'incontro è definire la centralità del ruolo dell'agricoltura nel settore agroalimentare "allargato" all'interno della vita economica e sociale del Parco, sia per i compiti che all'agricoltore sono assegnati nel custodire e tutelare l'ambiente e la biodiversità delle riserve naturali. La dimensione economica dell'agricoltura all'interno di un Parco nazionale può essere a sua volta analizzata sotto una duplice veste: da un lato, vanno messi in evidenza i tratti strutturali delle produzioni agricole e della trasformazione agroalimentare in queste aree rispetto alle altre zone del paese, per individuare le caratteristiche distintive e i fattori critici delle realtà produttive che insistono nelle zone protette, al fine di poter elaborare e discutere misure di incentivo e sostegno specifiche per le aziende che operano in tali realtà; d'altro canto, vanno individuati i potenziali fattori di successo o di vantaggio comparato che, se opportunamente sfruttati, possono contribuire allo sviluppo economico sostenibile delle comunità dei Parchi Nazionali. Da questo punto di vista, il candidato ideale è il valore estraibile dalle produzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente e della biodiversità. Politiche mirate alla promozione e realizzazione di prodotti certificati, tracciabili e rintracciabili, con consumi ridotti o nulli di agrofarmaci di sintesi, potrebbero costituire un volano formidabile per il sostegno alle produzioni agricole e alle attività industriali e commerciali ad esse connesse. Da questo punto di vista, un impulso notevole può derivare dall'adozione delle moderne tecniche di agricoltura di precisione che consentono, anche in ambiti agricoli caratterizzati da piccoli produttori, di contenere i costi di produzione, riducendo l'impiego di acqua e di mezzi tecnici, e di certificare la tracciabilità dei prodotti locali. Non va altresì trascurato il ruolo dell'agricoltura di custodia e tutela dell'ambiente, specie in queste aree del Paese, rendendo anzi necessaria l'identificazione di strumenti di valutazione di tale compito, che siano funzionali sia al riconoscimento anche monetario dell'attività svolta dagli agricoltori, sia al governo delle aree, per preservarne le caratteristiche in termini di biodiversità e di servizi ecosistemici resi, a partire dalla prevenzione del rischio idrogeologico in sinergia con l'attività selvicolturale. Un rafforzamento, quindi, del concetto di agricoltura eroica già ricompreso in alcuni provvedimenti di sostegno nazionale, come gli incentivi sulla viticultura eroica previsti dalle norme contenute nel Decreto Ministeriale del 30 giugno 2020 relativo alla salvaguardia dei vigneti storici ed eroici, ma non ancora forniti di dotazione finanziaria e dei criteri attuativi da declinare a livello regionale.