Settimana della Terra: escursioni tematico-formative

(Pantelleria, 04 Ott 21) In occasione della Settimana della Terra lo staff del Parco Nazionale, le Guide ufficiali e l'Associazione Pantelleria Insieme organizzano escursioni tematico-formative guidate su un percorso di sostenibilità ambientale. Esperienze uniche in un ambiente di straordinaria bellezza su uno dei sentieri pilota del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Qui, nel cuore del Mediterraneo, tra il nero delle pietre laviche e il verde di una preziosa vegetazione, la comunità pantesca ha sapientemente ricavato dalle risorse naturali l'essenziale per il suo sostentamento, un esempio di equilibrio fra uomo e natura.

L'obiettivo delle attività outdoor legate alla Settimana della Terra, vanno oltre l'escursionismo e l'attività all'aria aperta, sono vere e proprie esplorazioni di carattere scientifico che hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza della cittadinanza, partendo dai più giovani, e dei visitatori. Un'occasione importante quindi, da non perdere.

Le escursioni sono gratuite a prenotazione obbligatoria.

https://pantelleriainsieme.org/escursionismo/