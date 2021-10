Valorizzazione e Promozione dei prodotti Agricoli identitari

Pubblicato l'avviso che invita a presentare progetti per la valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole siciliane

(Pantelleria, 25 Ott 21) Modalità operative per la presentazione di idee e proposte per la realizzazione delle iniziative nel campo della Valorizzazione e Promozione dei prodotti Agricoli identitari della Sicilia e/o di particolare rilevanza, a decorrere dall'anno 2021

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea promuove la realizzazione di iniziative rivolte alla Valorizzazione dei prodotti Agricoli, Agroalimentari ed enogastronomici. Lo scopo è quello di selezionare azioni di animazione rurale che possano migliorare la conoscenza dei territori e la loro identità culturale legata alle tradizioni agricole, nonché incentivare lo sviluppo economico ed enogastronomico del territorio siciliano nonché la valorizzazione dei territori. Inoltre il presente avviso, in coerenza con la Legge 499/1999 mira a:

assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;

accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese;

promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle proposte

I soggetti beneficiari sono i seguenti:

Enti Locali anche associati; Associazioni di promozione dei prodotti enogastronomici, agroalimentari e dello sviluppo del territorio; Organizzazioni di produttori

I predetti soggetti possono presentare una sola proposta per anno solare rispettando le seguenti finestre temporali:

- dal 1 gennaio al 30 aprile per le iniziative da realizzare dal 1 giugno al 31 agosto; - dal 1 maggio al 31 luglio per le iniziative da realizzare dal 1 settembre al 31 dicembre; - dal 1 agosto al 30 novembre per le iniziative da realizzare dal 1 gennaio al 31 maggio.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo o inviate tramite pec: "Assessoratoregionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura, Viale Regione Siciliana 2771 - 90145 Palermo - Pec: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Per ulteriori dettagli consultare il documento in allegato