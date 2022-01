(Pantelleria, 14 Gen 22) La rappresentanza del Parco Nazionale Isola di Pantelleria è stata in visita conoscitiva a Novara, nella sede di Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e della biochimica, con la quale l'Ente ha stipulato un protocollo di ricerca e sperimentazione, in collaborazione con l'Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. L'incontro con l'amministratore delegato Catia Bastioli è valso a conoscere in modo approfondito il ciclo produttivo delle materie prime dei prodotti biodegradibili e compostabili.

Novamont, già da qualche anno, fa dell'isola un laboratorio di sperimentazione con azioni che interessano le attività agricole: in particolare, per la riduzione dell'uso dei diserbanti, come il glifosato, che viene sostituito dall'acido pelargonico, ottenuto da olio vegetale; e per l'eliminazione delle plastiche nelle strutture utilizzate all'appassimento dell'uva o alla produzione di ortaggi, scegliendo particolari schermi biodegradibili. Si tratta di attività sperimentali in linea con le finalità del Parco volte alla tutela della biodiversità, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale pantesco, anche attraverso l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ad alta sostenibilità ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale.

Il risultato degli interventi di Novamont vuole essere il raggiungimento di alti standard produttivi con la garanzia di prodotti di qualità: elementi che diventano un valore aggiunto, anche, per la commercializzazione. Complementari sono, anche, le attività di ricerca e divulgazione, che focalizzando l'attenzione sulla specificità del suolo e sul mantenimento della biodiversità, per progettare sistemi a basso impatto ambientale; ridurre l'utilizzo della plastica tradizionale per evitarne la dispersione e l'accumulo nel suolo; sperimentare pratiche agronomiche innovative con l'obiettivo di ridurre il consumo di acqua, energia e produzione di rifiuti.

CLICCA PER VEDERE L'INTERTIVISTA ALL'AMMINISTRETORE DELEGATO DI NOVAMONT, CATIA BASTIOLI

https://youtu.be/6icOEs-keSw