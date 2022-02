(Pantelleria, 01 Feb 22) L'Ente Parco Nazionale, sta organizzando un corso gratuito per "Pilota OPEN A1/A3 UAS (Drone)" con l'azienda AEROVISION SRL che inizierà il 28 febbraio 2022.

Il corso rientra nell'ambito del progetto PANT-AID: gestione e prevenzione dei rischi ambientali del Parco Nazionale Isola di Pantelleri che ha per obiettivo la tutela dal rischio ambientale legato ad incendi, alluvioni e sversamenti di idrocarburi; è finanziato da Fondazione con il SUD, il capofila è UILDM sezione di Mazara del Vallo e i Partners sono: Circolo Legambiente Lojacono, Comune di Pantelleria, associazioni Resilea e SOLIDALIA.

Considerato che il corso è finalizzato all'utilizzo del drone per la prevenzione dei rischi ambientali, l'Ente ha riservato in via prioritaria n. 20 posti disponibili per chi opera nel settore della prevenzione e monitoraggio ambientale ed in particolare:

Guide Ufficiale del Parco Nazionale Isola di Pantelleria;

Iscritti alla Sottosezione C.A.I. Pantelleria sezione delle Madonie Petralia Sottana;

Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. Pantelleria;

Gruppo Comunale di Protezione Civile Pantelleria.

Per maggiori informazioni sul progetto Pant-Aid è possibile consulare il link: https://www.esperienzeconilsud.it/pantaid/