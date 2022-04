(Pantelleria, 21 Apr 22)

Sono due i bandi di gara, attualmente, aperti dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria finalizzati all'affidamento di incarichi di varia natura attraverso Mepa, mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Nello specifico, il primo avviso aperto riguarda la realizzazione preliminare della mappatura della rete sentieristica finalizzata ad una successiva programmazione pluriennale degli interventi di ripristino riguardanti sia la manutenzione, ordinaria e straordinaria, che l'eventuale apertura di nuovi sentieri, con l'obiettivo condiviso finalizzato a migliorare l'accessibilità da parte delle persone con disabilità del patrimonio naturalistico nazionale. Il servizio consiste nella mappatura in ambiente GIS, del patrimonio dei paesaggistico-culturale, naturalistici ed ambientali insieme agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di ripristino necessari sulla sentieristica consentiranno di migliorare la fruizione ed accessibilità in termini di sicurezza, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente.

Il secondo avviso riguarda la programmazione di interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi – muretti a secco del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, per avviare rilevamenti e studi indispensabili a verificare le concrete urgenti azioni da realizzare. L'incarico deve essere espletato da un gruppo di lavoro composto dai professionisti rispondenti ai seguenti requisiti minimi: - 1 Esperto A.1 in conservazione del paesaggio e ripristino architettonico-ambientale con almeno 10 anni di esperienza (con funzione di project manager) - 1 Esperto A.2 in dissesto idrogeologico e valutazione statica delle opere in pietra a secco con oltre 5 anni di esperienza; - 1 Esperto A.3 in analisi e cartografia tematica GIS con oltre 3 anni di esperienza.

Le informazioni dettagliate con relativi avvisi di selezione si trovano nel sito istituzionale del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.