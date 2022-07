Scilla: «È dal settore agricolo che passa lo sviluppo della Sicilia»

(Pantelleria, 30 Lug 22) Riapre lunedì 1 agosto la condotta agraria di Pantelleria, l'interfaccia tecnica tra amministrazione e agricoltori oltre che un valido ed essenziale servizio di assistenza e di consulenza. A ufficializzare la riapertura sarà l'assessore regionale all'Agricoltura, Toni Scilla, che si recherà sull'isola per l'occasione.

«È dal settore agricolo che passa lo sviluppo economico della Sicilia. Un settore, quello agricolo siciliano, al passo con i tempi, maturo e capace di produzioni di eccellenze meritevoli di mercati internazionali. Pantelleria con le sue straordinarie produzioni, tra queste uve e capperi, necessita di essere accompagnata e sostenuta per meglio consolidare la sua brand identity - dice l'assessore Scilla - La mission del governo Musumeci - continua - è quella di mettere in moto un circolo virtuoso partendo dall'agricoltura e dalle sue eccellenze per finire alla valorizzazione di un intero territorio e trasformarlo in una destinazione turistica di successo».

L'ufficializzazione della riapertura della condotta agraria di Pantelleria si svolgerà lunedì 1 agosto alle ore 11 al Parco Nazionale di Pantelleria.