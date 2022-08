(Pantelleria, 02 Ago 22) Riaperta la Condotta agraria di Pantelleria, il servizio di front-office che si occupa del ricevimento delle istanze e della documentazione inerente le attività riconducibili al dipartimento regionale dell'Agricoltura. Lo sportello curerà l'incameramento e l'invio in forma elettronica delle istanze e dei documenti all'Ispettorato e sarà operativo negli uffici del Parco Nazionale di Pantelleria.

Per l'occasione è stata siglata la convenzione di collaborazione tra Assessorato, Parco e Consorzio di tutela Pantelleria Doc per valorizzare l'agricoltura e le sue eccellenze agroalimentari e Pantelleria con le sue produzioni autoctone. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra i tre soggetti disposti a mettere a disposizione dei produttori panteschi conoscenze e strumenti per sostenere l'identità del territorio.