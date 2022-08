Partecipa al sondaggio e scegli il nome!

(Pantelleria, 04 Ago 22) Le ricerche scientifiche in atto a Pantelleria permettono di svelare lo scrigno di biodiversità che la nostra isola custodisce gelosamente. Verso la fine di questa estate è stato sentito un canto di grillo molto particolare, diverso dal solito, nei luoghi più inaccessibili della parte meridionale dell'isola. Sono stati catturati a scopo scientifico alcuni esemplari di questo insetto ed è stato scoperto che è una nuova specie di grillo, completamente sconosciuta alla scienza, appartenente al genere Acheta.

E' ora di dargli un nome e, per far questo, desideriamo coinvolgere la popolazione pantesca e coloro che amano la nostra isola proponendo la scelta fra questi quattro nomi: 1) pantescus, abitante di Pantelleria;

2) marinus, legato alle coste dirupate dell'isola;

3) petrosus, che vive tra le rocce vulcaniche nei pendii di difficile accesso dell'isola;

4) phantasma, che è passato inosservato per tanto tempo e solo per caso è stato scoperto.

Esprimi la tua preferenza partecipando al sondaggio:https://forms.gle/19VMdkTKVG7dJmF86