Incontro con l'Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale Pantelleria

(Pantelleria, 05 Ago 22) Un importante momento di formazione dedicato alle guide ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria si è svolto ieri in collaborazione con l'Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale Pantelleria.Grazie all'intervento del Comandante Franco Linzalone e del Maresciallo Roberto Picone - responsabile dell'ufficio storico, le guide hanno potuto approfondire le nuove e importanti scoperte sulla realizzazione dello storico hangar all'interno della base militare. Per saperne di più non resta che partecipare alle visite guidate e agli open day promossi dall'Aeronautica che a breve celebrerà il Centenario dalla sua costituzione, con diversi eventi e iniziative sull'isola