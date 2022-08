Lo spazio è dedicato al villaggio dell’età del bronzo di Mursia

(Pantelleria, 06 Ago 22) Si trova al Museo Vulcanologico di Punta Spadillo un primo importante allestimento proveniente dal sito preistorico di Mursia. Un lavoro di squadra che ha coinvolto l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, il Parco archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria, la Soprintendenza del Mare, l'Aeronautica e la Marina Militare. Tutti con un unico obiettivo, quello di permettere la fruizione al pubblico degli importanti ritrovamenti archeologici del territorio. In particolare al Museo di Punta Spadillo si trova uno spazio espositivo dedicato interamente al villaggio dell'età del bronzo di Mursia. L'iniziativa è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del responsabile della missione archeologica presente sull'isola, Prof.re Maurizio Cattani dell' Università di Bologna e dell'Archeologa Valeria Silvia che, con la loro attività e competenza hanno contribuito ad offrire, attraverso l'esposizione, la possibilità di mostrare al pubblico, in una sede temporanea, testimonianza dei reperti più rappresentativi provenienti dagli scavi.Si inizia con l'allestimento dedicato ai reperti litici (lame di ossidiana, macine, macinelli e matrici di fusione di asce in tufo vulcanico) fondamentali nella vita quotidiana degli abitanti del villaggio, per poi passare alle ceramiche realizzate con l'argilla locale proveniente dalle Favare e terminare nell'ultima vetrina con il corredo funerario del Sese Di Fresco I scoperto nel 1995 che viene esposto al pubblico oggi per la prima volta.