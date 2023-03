(Pantelleria, 06 Mar 23) Avviati, a partire da oggi, i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti l'eliminazione della specie esotica invasiva Pennisetum setaceum. Gli interventi, che dureranno per alcune settimane, interessano le zone del territorio dell'Ente Parco Nazionale, con particolare attenzione all'eradicazione della pianta in prossimità delle strade: Kazzen, Campobello, Kaddiuggia, Katibuale, Cala Cottone, Khamma, Mueggen, Dietro L'Isola, Ghirlanda, Nikà, Scauri, Rekhale, Monastero, Zighidì, Arco dell'Elefante, San Vito. Il Piano di intervento, specificando le criticità, è stato redatto dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Palermo.

L'invasione di questa specie esotica comporta diverse criticità ecologico-ambientali, che vanno dal rischio incendi alla minaccia per le specie rare endemiche.

Poiché il controllo e l'eradicazione del penniseto risultano facili da realizzare, soprattutto nelle prime fasi di insediamento, è possibile limitarne la crescita per prevenire la dispersione dei semi.

A tal proposito, il Parco Nazionale isola di Pantelleria, invita la popolazione isolana a realizzare queste azioni, in maniera autonoma, in prossimità delle proprietà private (strade da accesso, bordi piscina, fioriere, terreni, ecc). Si può, infatti, intervenire facilmente laddove non siano presenti delle infiorescenze attraverso all'eradicazione manuale della pianta o piccoli nuclei con la zappa; mentre, qualora siano presenti delle infiorescenze, si può procedere al taglio delle stesse, che vengono poi raccolte in appositi sacchi e conferiti nell'adeguato sito per la distruzione attraverso la bruciatura. È fondamentale, infatti, prevenire la dispersione dei semi per la longevità dei semi nel suolo. E' esclusa la possibilità di usare erbicidi.