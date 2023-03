(Pantelleria, 14 Mar 23) In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità non dirigenziale nel profilo professionale "collaboratore amministrativo contabile" per l'Ente Parco Nazionale "Isola di Pantelleria", si comunica ai candidati ammessi che dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, il giorno 29/03/2023 alle ore 14.30 presso i locali del Saracen Sands Hotel & Congress Centre, via Libertà 128/A, Isola delle Femmine - Palermo, per sostenere la prova scritta del concorso in argomento.

In allegato un documento con ulteriori dettagli.