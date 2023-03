(Pantelleria, 24 Mar 23) Programma 28 marzo 2023 ore 11-13

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Biblioteca Pagliara

via Suor Orsola, 10 - Napoli

Pantelleria "Museo Virtuale" fra Identità Saperi e Valori nella pratica agricola della Vite ad Alberello Patrimonio Immateriale UNESCO

Presentazione in anteprima nazionale www.pantelleriaunesco.eu

L'evento verrà trasmesso in diretta streaming http://www.facebook.com/unisob/live

Ore 11.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Lucio d'Alessandro, Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Enrico Vicenti, Ministro plenipotenziario e Segretario Generale CNIU Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

Marco Cerreto, Capogruppo Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati

Fabio Tancredi, Vice Capo di Gabinetto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria

COORDINA

Elisabetta Moro, Professore Ordinario di Antropologia Culturale, cofondatrice e codirettore del Museo Virtuale della Dieta Mediterranea

Sonia Anelli, Direttrice Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Pierluigi Petrillo, UNESCO Chair Holder in Intangible Cultural Heritage and Comparative Law Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

Luca Bianchi, SVIMEZ SViluppo dell'Industria nel MEZzogiorno

Elena Sinibaldi, Antropologa Culturale, Focal Point Nazionale per le Convenzioni UNESCO 2003 e 2005, Servizio II - UNESCO, Segretariato Generale, Ministero della Cultura (MiC)

Helga Sanità, Docente di Antropologia del Patrimonio e direttrice di ricerche del MedEatResearch - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Mariangela Bianco, Docente di Storytelling Alimentare - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Marco Bottigliero, Ricercatore MedEatResearch - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Francesco Di Donna, Webmaster del Museo Virtuale della Vite ad Alberello di Pantelleria

Salvatore Murana, vice Presidente Consorzio Vini Doc di Pantelleria

CONCLUSIONI

Giuseppe Ambrosio, Dirigente di prima fascia MASAF, consigliere ministeriale con funzioni di alta consulenza - Presidente Gruppo lavoro Masaf Unesco UNESCO

Marino Niola, Professore Ordinario di Antropologia dei Simboli, condirettore e fondatore del MedEatResearch - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Salvatore Gino Gabriele, presidente Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Attività realizzata con il finanziamento del MIPAAF (D.D.G. Prot. Interno N. 0447796 del 20/09/2022 in attuazione del Decreto Ministeriale n. 261602 del 10 giugno 2022/ Decreto direttoriale n. 305202 dell'8 luglio 2022/MIPAAF – NUMERO DI RDO: 3233031 – CIG. Z263816FE0)

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in qualità di Titolare del trattamento dati ai sensi dell'art. 13 regolamento UE n. 679/2 016 (GDPR), La informa che i dati personali (immagini, voci, eventuali dati anagrafici) da lei forniti per la partecipazione all'evento online saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ateneo, conformemente a quanto previsto dall'attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L'evento sarà diffuso in diretta streaming da tutti i canali web e social dell'Ateneo e ne sarà, altresì, effettuata ripresa audio e video. Pertanto, effettuando l'accesso alla stanza della videoconferenza, Lei parteciperà alla diretta streaming di cui viene effettuata la registrazione consapevole che la propria immagine verrà visionata in diretta – ovvero in differita, a seguito di registrazione – al momento della pubblicazione e anche successivamente da altri; l'Università potrebbe infatti utilizzare immagini e video per promuovere anche le proprie attività istituzionali. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR e/o richiedere maggiori informazioni rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all'indirizzo privacy@unisob.na.it. L'informativa completa è disponibile sul sito https://unisob.na.it/privacy.htm

Qualora non voglia procedere al conferimento dei dati anzidetto non potrà partecipare all'evento in diretta streaming, ma potrà assistere da uditore all'evento, accedendo dai link inseriti sul sito web e sui canali social dell'Ateneo.